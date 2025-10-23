Pedro Jiménez 23 OCT 2025 - 17:26h.

Isaac Villar, tío de Sandra Peña: "Es un comunicado bastante frío y bastante impersonal. No se trata el tema con el respeto ni sensibilidad..."

El colegio al que iba la pequeña Sandra Peña, la que sufriera acoso por parte de tres compañeras y que provocó en su posterior suicidio, emitía un comunicado remarcando su compromiso férreo con los protocolos de actuación antiacoso. Pero lo que transluce en ese comunicado es que no existía un protocolo en dicho centro escolar. Pues bien, después de saber que la familia de la pequeña Sandra denunciará al colegio, el tío de Sandra Isaac Villar se ha vuelto a pronunciar en 'El tiempo justo'.

"Hemos entendido que no había protocolo. Por un lado nos están diciendo que estaban preparados con todos los medios para prevenir estas situaciones, pero después nos dicen que tienen que buscar ayuda externa para prepararlos. El comunicado llega tarde y mal. Es un comunicado bastante frío y bastante impersonal. No se trata el tema con el respeto ni sensibilidad con la que se debería de tratarse", ha subrayado el tío de Sandra Peña.

"En el colegio dijeron que activarían los dos protocolos"

Por otro lado, hay que destacar que la madre de Sandra Peña puso hasta en dos ocasiones sobre la mesa en dicho colegio informes psicológicos que decían que la niña estaba sufriendo acoso psicológico: "Se comunicó en dos ocasiones y se aportó un informe psicológico en donde se decía que la niña estaba sufriendo acoso psicológico. Mi hermana tuvo una reunión (antes de la tragedia) el día 3 de septiembre con el colegio, en donde aportó la documentación y salió contenta. En el colegio le dicen que van a activar los dos protocolos, el de acoso y el de lesiones autolíticas".

Pero esto no sirvió para que el colegio informase al tutor ni pusiese todo esto en conocimiento a los familiares de las acosadoras, "sí se las cambió de clase", a petición de la madre de la pequeña el pasado junio, en una reunión que tuvo con la tutora de Sandra Peña. "No hubo comunicación ninguna", señala Isaac Villar, indignado, tras lo que añade que no tiene claro "los pasos legales que se van a dar a partir de ahora".