Silvia Herreros 23 OCT 2025 - 14:22h.

La exconcursante de 'GH VIP', embarazada de gemelos, ha apostado por un precioso diseño en color plomo perteneciente a una firma española

Estela Grande triunfa con su look premamá en la alfombra roja de los GenZ Awards. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha vuelto a confiar en una firma española para un evento. Embarazada de gemelos, la exmujer de Diego Matamoros ha derrochado estilo en la red carpet de los premios organizados por Publiespaña y Mediaset.

Para la ocasión, la influencer, que se encuentra de en su semana nº 23 de gestación, se ha decantado por un precioso vestido de color gris oscuro confeccionado en punto de seda. Una pieza con la que no ha pasado desapercibida y con la que ha llamado especialmente la atención, convirtiéndose probablemente en una de las invitadas mejor vestidas de la noche.

Se trata de un diseño creado y diseñado en un atelier de Madrid. De corte sirena, cuello halter, escote drapeado, manga larga y hombros al descubierto, se ajusta a la silueta de Estela como un guante. Cuenta con un nudo fruncido en la cintura que potencia la cada vez más abultada barriguita de la modelo.

Aunque no pertenece a ninguna firma premamá ni tampoco fue pensado para ser lucido durante el embarazo, el vestido se amolda y ciñe al cuerpo de Estela prácticamente como si fuera una segunda piel. Algo que nos hace pensar que, debido a la importancia del evento al que ha acudido, la modelo podría haber encargado a la firma que confeccionasen para ella un desde el taller, podrían habérselo hecho a medida. Y es que, esa es una de las posibilidades que ofrecen desde el madrileño atelier al que pertenece este vestido, el cual venden desde la talla 32 a la 42 y "a medida".

Se inspira, según explican desde la web de Adorie, la firma española que ha escogido Estela Grande para acudir a los Premios GenZ 2025, en la belleza sincera y magnética de Ingrid Bergman, icónica actriz galardonada con tres premios Oscar. De hecho, ha sido bautizado con su nombre. El vestido Ingrid Plomo - por la similitud de su tonalidad con este metal pesado - se vende por 249 euros. Es, según sus diseñadores, "una pieza equilibrada entre fuerza y ternura, reflejo de la dualidad sagrada del ser femenino. Sus formas naturales, sin excesos, revelan la verdad interior: un alma transparente y magnética. 'Ingrid' es verdad, naturalidad y encanto eterno".