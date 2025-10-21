Estela Grande presume de embarazo doble en su semana 23: su sensual posado

Rocío Molina 21 OCT 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado su tripa de embarazada de mellizos al cumplirse la semana 23 de gestación

Estela Grande toma una importante decisión a la hora de elegir las cosas para sus bebés

La felicidad se ha instalado en la vida de Estela Grande y Juan Iglesias desde que conocieron la noticia de que iban a ser padres. El embarazo de sus mellizos es la absoluta prioridad de la exconcursante de 'GH VIP'. Ella misma ha ido contando en sus redes sociales muchos detalles de su estado, resolviendo las dudas más frecuentes de sus seguidores y ahora ha querido mostrar su barriga al alcanzar la semana 23 de gestación. Un bonito posado que no ha dejado indiferente a nadie.

El estrenarse como madre por partida doble es algo que hace que la exmujer de Diego Matamoros se muestre radiante. A la influencer, el embarazo le está sentando fenomenal y no duda en lucir su barriguita que cada vez es más abultada. En concreto, Estela Grande ha pasado ya el ecuador de su embarazo y para celebrar este hito ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de sus nuevas curvas.

De lo más sexy se puede ver a Estela Grande con este último posado que ha regalado a sus seguidores. En la instantánea, la exconcursante de 'GH VIP' luce un sujetador negro y un pantalón vaquero que deja completamente visible todo su vientre al desnudo. Como detalle, Estela luce su melena suelta y pone sus manos en los bolsillos adoptando una postura casual y como detalle de coquetería.

Feliz por su estado y por todo lo que está viviendo en esta fase, la novia del futbolista Juan Iglesias ha mostrado su nuevo estado en todo su esplendor al pasar el ecuador del embarazo. "23 semanas (re)llenas de amor", ha escrito la it girl jugando con las palabras. A esa imagen le han seguido otras de los últimos días como nuevas compras para sus bebés, el antes de su habitación en la que están trabajando o los ejercicios con los que se prepara para el parto.

Unas imágenes que han provocado un aluvión de comentarios y reacciones deseándole lo mejor. "Estás preciosa. Qué ganas de ver a los bebés", "qué fotaza", "qué barriga más bonita y qué tipazo tienes", "se va notando por días", "cómo crecen esos peques y esa barriguita", son algunas de las muestras de cariño que ha recibido.

Gracias a sus redes sus seguidores están siendo testigos de la evolución del embarazo de la exconcursante de 'GH VIP' y el jugador de fútbol, que milita en las filas del Getafe C. F, en unos meses muy especiales para ellos.