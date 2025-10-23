Marta Peñate se pronuncia por primera vez sobre la reacción de Lester Duque a su boda con Tony Spina

Once años de relación, una ruptura televisada y una respuesta inesperada, en exclusiva ¡dale play!

La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' no solo fue uno de los momentos más emotivos de la temporada televisiva, sino también uno de los que más conversación ha generado en redes y televisión. La pareja se dio el "sí, quiero" en directo, frente a millones de espectadores, en una ceremonia celebrada en los Cayos Cochinos de Honduras, donde Tony continúa como concursante del reality. Una boda poco convencional, retransmitida a tiempo real y con la emoción desbordada, que ha marcado un antes y un después en su historia de amor.

Desde el primer momento, Marta dejó claro que lo suyo no era un simple gesto televisivo. A través de sus redes, explicó que su boda era "real", aunque "peculiar", y que había querido vivirla de la manera que mejor la representa: espontánea, intensa y sin miedo a mostrarse tal y como es. Pero, mientras el público celebraba el enlace, una reacción en particular llamó la atención.

Al día siguiente de la boda, Lester Duque, expareja de Marta y uno de los protagonistas más recordados de 'La isla de las tentaciones', se pronunciaba en sus redes sociales. Lo hacía en una ronda de preguntas con sus seguidores, donde no esquivó el tema del momento. "Siendo muy sincero, la boda fue una castaña", aunque rápidamente matizó su comentario con un tono mucho más afectuoso. Lester aseguró haberse emocionado al verlos y destacó "lo mucho que se quieren" Marta y Tony, deseándoles además toda la felicidad del mundo.

La opinión del canario no pasó desapercibida. Su mezcla de sinceridad y ternura fue interpretada por muchos como una muestra de que, después de todo lo vivido, entre él y Marta existe un respeto mutuo y un cierre real de su historia. No hay que olvidar que ambos compartieron once años de relación, marcada por altibajos, terceras personas y una ruptura que se televisó en uno de los formatos más seguidos de la televisión. Desde entonces, sus caminos han seguido rumbos muy distintos: Lester ha formado una familia junto a Patri Pérez, madre de sus dos hijos, mientras que Marta ha consolidado su relación con Tony Spina, a quien conoció en un programa en el que, curiosamente, eran rivales.

Y si alguien podía reaccionar con la mezcla perfecta de humor, temple y espontaneidad, esa era Marta. Por eso, esta tarde, en los GenZ Awards 2025, la canaria reapareció tras su mediático enlace y habló en exclusiva para la web de Telecinco Outdoor sobre las palabras de Lester. Lo hizo fiel a su estilo: con naturalidad, sin perder su desparpajo y con una sinceridad que la caracteriza desde sus inicios en televisión.

Aunque evitó entrar en polémicas, su respuesta deja claro que ha aprendido a relativizar el ruido mediático y que su etapa con Lester forma parte del pasado, pero sin rencores. Marta agradeció sus palabras, dejó entrever que guarda un buen recuerdo de él y, con su toque habitual de ironía, lanzó un mensaje muy sorprendente. Una frase que resume perfectamente su momento actual.

Mientras el público sigue debatiendo sobre los votos, el vestido y la validación legal del enlace cuando regresen a España, Marta sigue fiel a sí misma: polémica para algunos, inspiradora para otros, pero siempre genuina.

Dale al play para ver la reacción completa de Marta Peñate desde los GenZ Awards, donde habló sin filtros— sobre las palabras de Lester y cómo vive ahora su nueva vida como recién casada.