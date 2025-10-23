Ana Carrillo 23 OCT 2025 - 08:00h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' está a la espera de resultados después de que le detectaran dos tumores

Montoya habla de su relación con Anita Williams tras saber que le han detectado dos tumores: "Se merece una pronta recuperación"

Anita Williams ha sido una de las influencers invitadas a la gala de los GenZ Awards 2025, donde ha coincidido con su exnovio, Montoya, aunque no han pasado ni posado juntos en la alfombra roja. La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha atendido a OUTDOOR en exclusiva y nos ha contado que todavía no ha recibido los resultados de sus pruebas médicas.

Fue la semana pasada cuando anunció que en unas pruebas le habían encontrado "dos tumores con bastante mala pinta" y que iba a reducir sus apariciones en las redes sociales porque necesitaba descansar, aunque después reapareció para no preocupar a sus seguidores, que se alarmaron mucho cuando emitió el comunicado en el que informaba que se retiraba temporalmente. A la espera de los resultados, nos ha contado en los premios que está "preocupada": "Cada día entro a la aplicación del médico".

Para tratar de no estar continuamente pensando en ello, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado la decisión de hacer cosas que la entretengan y le impidan darle vueltas al tema, como ha sido asistir a esta entrega de premios que ha estado presentada por Laura Escanes y Xuso Jones. "Es que sino es un suplicio", nos ha confesado Anita, que en los primeros días tras hacerse las pruebas médicas estaba tan desanimada que hasta barajó cancelar la fiesta de celebración de sus 28 años.

Montoya está apoyándola

Alexia Rivas comentó en 'El tiempo justo' que Montoya "no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita", revelando así que no estaría apoyándola en este proceso. Tanto Anita como Montoya lo han desmentido en declaraciones en exclusiva a OUTDOOR en los Premios Gen Z.

Aunque no han pasado ni posado juntos por la alfombra roja, los dos han comentado que son buenos amigos y que se tienen mucho cariño. La primera en atendernos ha sido la catalana y ha sentenciado con un rotundo "Montoya está ahí y punto" cuando le hemos preguntado si su ex ha estado a la altura de las circunstancias.

Unos minutos después, el reportero de '¡Vaya fama!' nos ha atendido en la alfombra roja y ha asegurado que siempre ha estado al lado de su exnovia porque ha sido y es una persona muy importante en su vida: "Yo le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor, una pronta recuperación, porque lo necesita y lo merece".