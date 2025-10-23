Kim Kardashian, y Noemí Salazar en los GenZ Awards, unidas por el "mismo look"

Silvia Herreros 23 OCT 2025 - 19:04h.

Kim Kardashian y Noemí Salazar, de 'Los Gipsy Kings' se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Pese a ello, la estrella de la telerrealidad estadounidense y la reina del brilli-brilli están conectadas. Tanto, que anoche, mientras lala exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desfilaba por la alfombra roja de los GenZ Awards con un exclusivo vestido hecho a medida para la ocasión, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' hacía lo propio en Londres, acudiendo a la première de All's Fair con "el mismo look".

La hija de Raquel Salazar no ha podido evitar reírse de esta coincidencia. Sin saberlo, Kim Kardashian reaparecía prácticamente a la misma hora y a miles de kilómetros de distancia con una apuesta de estilo prácticamente igual a la que escogía la de Vallecas para acudir a los premios que Mediaset y Publiespaña otorgan desde hace tres años a los mejores creadores de contenido.

"Kim acaba de subir unas fotos con el mismo look. Estamos conectadas", ha dicho la influencer a través de sus redes sociales sin poder evitar reírse de lo ocurrido con la hermana de Kourtney, Khloé Kardashian, Kendal y Kylie Jenner.

"Somos primas y hemos coincidido en los outfits", añade la pijitana en otro storie mientras comparte imágenes de la madre de North, Saint, Chicago y Psalm West, a la que tuvo el placer de conocer hace unos años durante un viaje a Los Ángeles, con su 'mismo vestido'.

El look de Noemí Salazar era cuando menos original. Confeccionado por su gran amiga y 'hermana', Yael Idrissi, se trata de una llamativa pieza de piel de serpiente, cuello halter, corte sirena y falda voluminosa y estructurada. "Cada día te superas más", le ha dicho celebrando el trabajo de su diseñadora de confianza.

El de la exmujer de Kanye West lleva el sello de Dilara Findikoglu, encargada de firmar algunos de los looks más extravagantes de la hija de Kris Jenner y el difunto Robert Kardashian. Pertenece a la colección primavera-verano 2026 de la firma, la cual fue presentada el pasado mes de septiembre. La modelo Naomi Campbell fue la encargada de lucir este vestido durante el desfile.

Si los comparamos, en realidad, a excepción de la piel (en su caso más similar a la de cocodrilo que a la de serpiente), el color y al ajustado corte del diseño, en poco o nada se parecen. Sin embargo, en conjunto, Kim y Noemí sí que transmiten las mismas 'vibes'. Esto, unido al gran parecido físico que hay entre ambas, ha llevado a la influencer española a bromear con ello.