Rocío Molina Madrid, 13 AGO 2025 - 14:31h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido en sus redes el sorpresón que le ha hecho su marido Antón por su cumpleaños

Noemí Salazar no se ha esperado lo que ha vivido en las últimas horas. "Son las ocho de la mañana y el Antón me ha dicho que me haga una maleta con dos ropas", son las palabras con las que la exconcursante de 'GH VIP' ha contado a sus seguidores la sorpresa que le ha hecho su marido y que ella misma ha ido mostrando en sus redes.

La que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' está de celebración adelantada a su cumpleaños y ella y Antón Suárez han puesto rumbo a un destino desconocido para la influencer con la única pista de que se ham embarcado en un viaje en carretera y dentro del coche hay colgada una camisa de su marido, que ha hecho levantar muchas sospechas a Noemí Salazar.

Tras ver ese escenario e incapaz de contener los nervios, Noemí Salazar ha comenzado a lanzar hipótesis sobre qué podría haberle preparado Antón: desde una boda oficial (en su día ya contó que no está legalmente casada con el percusionista) hasta la ilusión de una pedida con "pedrusco" como el que se ha llevado Georgina en su compromiso con Cristiano Ronaldo.

Al descubrir a las horas que su destino es el de un lugar de playa y conocer su sorpresa, la exconcursante de 'GH VIP' no ha podido contener la emoción. "Me muero. En serio, ¿de verdad? Moría de ganas por venir a este hotel que es como Bali y al Antón siempre se lo decía", ha expresado entre gritos de alegría al tener en el complejo hotelero Asian Gardens, ubicado en Finestrat (Alicante).

Recalcando que esta es la "primera sorpresa" que recibe de su marido, la influencer, Noemí Salazar ha cumplido su sueño de estar unos días en este exclusivo resort inspirado en sudeste asiático y ha mostrado en sus redes las imágenes de la llegada y cómo han sido las primeras horas y cómo están aprovechando el tiempo en este enclave paradisíaco.

"Parece que estamos en otro país, que esto es Tailandia. Es como un micromundo. Yo voy a chillar mucho la y gente me va a echar", ha dicho Noemí Salazar a cada paso que ha dado en el resort y que tanto le ha enamorado. "En el paraíso", ha recalcado al ver los exuberantes jardines tropicales con más de 3.000 especies traídas de Asia, sus piscinas.

Con muchas ganas de aprovechar esta estancia, la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha agradecido a su marido Antón esta sorpresa con la que ha dejado claro que tiene muy en cuenta los deseos y lo que hace feliz a Noemí Salazar.