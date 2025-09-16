Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 19:55h.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' y 'GH VIP' ha revelado qué le dijo la reina Letizia a Antón Suárez cuando coincidieron en una fiesta

La reina Letizia ha cumplido 53 años y en un evento por el aniversario de una revista, un reportero de 'Europa Press' le preguntó a todas las asistentes su mejor anécdota con la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La más sorprendente ha sido la que ha compartido Noemí Salazar, exintegrante de 'Los Gipsy Kings' y finalista de 'Gran Hermano VIP 7', que ha desvelado que coincidieron en una fiesta en Madrid.

"Estaba de fiesta en el Café Berlín, mi marido estaba tocando y ella estaba viéndolo", ha comenzado diciendo la hija de Raquel Salazar, situando ese encuentro en un conocido club de jazz de la capital de España en el que actuó su marido y padre de sus dos hijos, Antón Suárez, que es percusionista, se dedica a ello de manera profesional y ha trabajado con artistas tan destacadas como la bailaora Sara Baras.

"Nos sentamos y le dice ella a mi marido: 'Felicidades, habéis tocado espectacular'. Y, claro, Antón la miró y pensó que se parecía a la reina Letizia. Se lo preguntó a un muchacho, que le contestó: 'Dicen que se le parece'. Y de repente comenzó a salir gente de las esquinas y se la llevaron, o sea que era ella, ¡estuve de fiesta con la reina Letizia!", ha contado la influencer acerca de ese encuentro fortuito con la esposa de Felipe VI, que no ha fechado.

Ha explicado que en la fiesta, que era una jam session - actuación que encadena improvisaciones musicales -, la vio "siguiendo el compás y disfrutando de la música", y que no estaba sola, sino "con un grupo de amigos, en el que había chicos, chicas y chiques, había de todo". "Me llamó la atención que no estaba allí el rey, está muy bien que las mujeres salgamos sin los maridos", ha añadido la que fuera amiga íntima de Estela Grande.

Por último, ha querido felicitar a través del micrófono de 'Europa Press' a la reina Letizia por su cumpleaños, mandándole un cariñoso mensaje público: "Felicidades, reina Letizia, que Dios te bendiga mucho y sigas así de guapa".