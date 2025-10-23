Richard Gere confiesa que Alejandra ha sido muy feliz gracias a su familia y amigos

La vida en España de Richard Gere: su mansión, sus hijos y el motivo de peso por el que decidió venir

Richard y Alejandra Gere dejan de vivir en Madrid y se vuelven a Estados Unidos. El matrimonio ha estado en una exclusiva vivienda ubicada en La Moraleja durante un año. El plan de ambos era vivir una temporada en España y así estar cerca de la familia de ella, ya que es gallega.

El actor de 76 años confirma en ‘¡Hello!’ que regresan a su país después de que, durante un año, su familia “estuviese en España”. Richard Gere confiesa que Alejandra ha sido muy feliz gracias a su familia, amigos, cultura y ciudad. “Fue fabuloso”, reconoce el actor.

De vivir seis años a hacerlo tan solo uno

Richard Gere abandona España antes de tiempo: de los seis años que iban a estar solo uno. Así lo dijo en unas declaraciones que ofreció al mudarse al país: “Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo”, asegura el intérprete.

La intención de ambos era volver a Estados Unidos desde el principio. El famoso actor participó, durante estos seis meses en España, en diferentes actos benéficos en Madrid y Barcelona. Gere también fue homenajeado con el Premio Goya Internacional.

Estar en Madrid, toda una aventura para Richard Gere

El intérprete reveló que para él era toda una aventura vivir en Madrid e incluso aseguró que todo lo bueno parecía proceder de Galicia. Richard Gere es consciente de que su mujer nació en una familia española muy grande y que su abuela era el pegamento para unirlos a todos. Pero, después de su muerte, ha podido ver cómo Alejandra está ocupando ese lugar.

Richard Gere es un fiel defensor del budismo. Ahora, tanto Alejandra como sus hijos se están sumergiendo en este movimiento de liberación tibetano. La pareja, que se casó en 2018, sostiene que la paciencia es clave para encontrar la paz interior y tener los pies en la tierra para disfrutar del día a día. A partir de ahora, estas meditaciones ya no las harán en España tras dar comienzo a otra nueva etapa en el país natal del actor.