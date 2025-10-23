Susana Megan habla de la nueva relación de Manu Lombardo

Ana Carrillo 23 OCT 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha alegrado de que su exnovio haya encontrado de nuevo el amor

Manu Lombardo escribe una carta a Susana Megan con varias confesiones: "Feliz no aniversario"

Susana Megan y Manu Lombardo son dos exs muy bien avenidos, ya que siguen manteniendo una relación cordial y es habitual que se dejen 'me gustas' y comentarios en sus respectivas publicaciones de Instagram. Tanto cariño se tienen, que la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' nos ha confesado en declaraciones en exclusiva para OUTDOOR en los GenZ Awards 2025 que se alegra de que su exnovio tenga una nueva relación.

La influencer sale desde hace casi un año con Álvaro Romero, con el que puede que suenen algún día campanas de boda porque nos ha contado que a ella le gustaría casarse y que no descarta ser ella la que lo pida a su pareja. A Manu no se le conocía nueva novia hasta que hace unas semanas 'La Cuernis' publicó en Instagram una foto en la que se veía caminando con una chica de la mano.

La amiga de Rocío Osorno nos ha revelado que sus amigas le pasaron esta publicación y que así fue cómo descubrió que su exnovio, con el que compartió nueve años de su vida hasta su ruptura en el verano de 2024, estaría de nuevo ilusionado.

Al enterarse de la noticia, nos ha confesado que se alegró mucho porque desea que su ex sea muy feliz ya que le guarda un gran cariño por todo lo que compartieron durante tanto tiempo - y siguen compartiendo la custodia de su perro, Teddy -: "Manu se merece lo mejor de este mundo y me alegro un montón de que haya rehecho su vida y que esté tan feliz".

La alicantina ha subrayado que le parece que lo mejor es llevarse "tan bien" con un exnovio como ella se lleva con el amigo de Cristian ATM para el que solo tiene palabras bonitas por la historia de amor que vivieron durante casi una década y que compartieron con sus miles de seguidores de Instagram, que seguían sus pasos como pareja porque les vivieron enamorarse en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Yo lo quiero mucho independientemente de que esto se haya acabado y ¡qué bonito! Ojalá todo el mundo se llevase así de bien con su ex", ha sentenciado Susana Megan, que le desea lo mejor a su exnovio en esta nueva relación sobre la que él todavía no se ha pronunciado en sus redes sociales pese a las fotos que publicó 'La Cuernis' hace ya algunas semanas.