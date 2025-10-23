Ana Carrillo 23 OCT 2025 - 09:00h.

Estefanía Unzu Ripoll, exconcursante de 'GH VIP', ha contado en los GenZ Awards 2025 qué carrera estudia su hijo Aimar

Estefía Unzu Ripoll, más conocida en redes como Verdeliss, ha acudido a los GenZ Awards 2025 en calidad de nominada en la categoría 'Deporte y salud' y, aunque finalmente no ha ganado el galardón, ha confesado en Instagram que ha sido una de las maravillosas experiencias que ha vivido este año. El deporte y su familia son sus dos pilares, y sobre ellos ha hablado en la alfombra roja para Divinity con Adolfo Rodríguez, al que le ha contado qué carrera universitaria estudia su hijo mayor, Aimar.

Como puedes ver en el vídeo que encabeza este párrafo, la exconcursante de 'GH VIP' ha hablado acerca de lo curioso que es tener hijos de edades tan dispares, pues su primogénito ya tiene 20 años y es un estudiante universitario mientras que Deva, la más pequeña, tiene tres años y acaba de empezar el colegio.

"Es muy divertida mi casa, no se limpia nunca, está muy desordenada, tengo pinturas rupestres por las paredes", ha comentado entre risas la empresaria, que vive con su marido, Aritz Seminario, y sus ocho hijos en una casa con jardín en su Pamplona natal. Es allí donde entrena para sus maratones y donde crea gran parte de su contenido para redes, por lo que sus seguidores conocen bien el divertido caos de su hogar.

El periodista Adolfo Rodríguez le ha preguntado a Verdeliss si sus hijos quieren seguir sus pasos en el deporte o en las redes sociales, ante lo que la influencer se ha animado a confesar que cree que a Aimar le gustan las redes: "Te diría que el mayor porque, de hecho, está estudiando Ingeniería Informática y le encanta el mundo ese de los ordenadores".

Es así cómo la que fuera íntima de Miriam Saavedra durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra ha revelado qué carrera está estudiando el mayor de sus ocho hijos. Tan bien le están viviendo sus estudios y tanto le gusta le carrera que ya ha ayudado a su madre con la edición de alguno de los vídeos que ha compartido en Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores.