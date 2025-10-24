Carlos Otero 24 OCT 2025 - 20:30h.

El exmarido de Rosa Benito vuelve esta noche a Telecinco para despejar todas las incógnitas

Amador Mohedano reaparece en Chipiona y aclara cómo se encuentra: "Dentro de nada..."

Compartir







Amador Mohedano vuelve esta noche a Mediaset. Será en 'De Viernes' donde el hermano de 'La Más Grande' vuelva a sentarse ante los colaboradores para responder a múltiples preguntas sobre su vida. Repasamos los asuntos pendientes que el ex marido de Rosa Benito ha acumulado en los últimos meses.

Su estado de salud tras la alarma de este verano

Este verano Amador Mohedano nos preocupó a todos: un ingreso hospitalario y una posterior aparición visiblemente más delgado. Amador Mohedano se vio obligado a aclarar que tan solo necesitaba un poco de tiempo para recuperarse porque durante su estancia en el hospital tan solo había comido líquidos. "También es que el ritmo de vida que he tenido, de trasnochar de salas de fiesta y trabajar y trabajar, pasan factura", llegó a reconocer. Ahora podrá comentar en qué consiste su diagnóstico y cómo se encuentra.

La crítica situación financiera

La economía de Amador Mohedano también ha acaparado titulares en los últimos tiempos. El hermano de Rocío Jurado mantiene una deuda con la Agencia Tributaria que lo sitúa en una posición complicada que le tiene al borde del desahucio. Fue Pepe del Real en 'Vamos a Ver' el que habló del tema. "Ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos", desveló el periodista.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su relación con Rosa Benito

También genera mucho interés el estado de su relación con la que fue su mujer durante más de dos décadas, Rosa Benito. Este año salió la noticia de que la colaboradora televisiva reconvertida en actriz podría haber sido vetada en el famoso balcón de Chipiona donde cada verano los Mohedano veneran a la Virgen de Regla.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero hay mar de fondo. Era Alexia Rivas la que abordaba la situación: "Está cansada de que Amador permita y dé alas que otros personajes hablen mal de ella y él no la defienda". "Se calla mucho más de lo que dice y está cansada de su exmarido", subrayaba la joven periodista.

Su valoración de la entrevista de Rocío Flores

En el mismo plató al que acude Amador esta noche su sobrina nieta, Rocío Flores, concedía una entrevista histórica hace unas semanas. Resulta muy interesante saber cuál es la postura de Amador sobre sus palabras.

En su comparecencia la ex concursante de 'Supervivientes 2020' explicó por qué estuvo tanto tiempo alejada de su familia materna. La hija de Rocío Carrasco confesó que fue su madre la que le impidió el acercamiento y reveló cómo poco a poco volvió a tener contacto con todos ellos tras muchos años sin verse.

Los 30 años de prisión de Antonio Tejado

Conviene recordar que la hija mayor de Amador Mohedano y Rosa Benito tuvo un hijo con Antonio Tejado, sobrino de María del Monte y presunto colaborador del asalto que padeció su tía en su casa de Sevilla. El que fuera su yerno se enfrenta a la petición de 30 años de cárcel solicitada por la Fiscalía y la visión de Amador Mohedano sobre los acontecimientos resulta fundamental.

Gloria Camila en 'Supervivientes: All Stars'

La sobrina del invitado, Gloria Camila Ortega, acaba de llegar a España llegada de 'Supervivientes'. Con toda seguridad, los colaboradores del espacio preguntarán Amador sobre cómo ha visto a la hija de su hermana en su paso por los Cayos Cochinos y el emotivo reencuentro que protagonizó en el plató de 'Supervivientes' la noche del pasado 23 de octubre.

Con respecto a los hijos de su cuñado, José Ortega Cano, también resulta interesante conocer su la última hora de la situación de José Fernando y los cuidados de la hija que tuvo con la malograda Michu.