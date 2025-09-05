Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 07:15h.

Rosa Benito, ganadora de 'Supervivientes 2011', ha revelado que sabe "perfectamente" cómo se encuentra su exmarido

Exclusiva | Amador Mohedano se sincera sobre su recuperación tras su ingreso hospitalario: "Todavía estoy flojo"

A finales de agosto, tras su ingreso hospitalario, salieron a la luz unas imágenes de Amador Mohedano en las que se apreciaba un evidente cambio físico. El hermano de Rocío Jurado quiso aclarar que se encontraba "flojo" porque seguía recuperándose pero lanzó un mensaje tranquilizador acerca de su estado de salud, sobre el que le han preguntado ahora a su exmujer y madre de sus cuatro hijos, la ganadora de 'Supervivientes 2011' Rosa Benito.

El andaluz y la alicantina llevan más de una década separados, pero en los últimos años habían dejado claro que tenían una relación cordial por sus hijos y nietos. A raíz de las mencionadas imágenes del tío de Gloria Camila, muchos colaboradores comenzaron a preguntarse si Rosa Benito sabría cómo se encontraba su exmarido o si habrían tenido contacto en las últimas semanas.

Al reaparecer en el Festval de Vitoria-Gasteiz, a la tía abuela de Rocío Flores le han preguntado si podía compartir algún dato del estado de salud de su expareja. "Yo no voy a hablar de Amador y me tenéis que perdonar. Es el padre de mis hijos y creo que quien tiene que hablar es él, y sino habla él yo no soy nadie para hablar de lo que le pasa", ha comenzado diciendo Rosa, que ha querido subrayar que sí que posee esa información, para despejar las especulaciones sobre si la familia estaría al tanto de su estado: "Sé perfectamente cómo está y lo más importante del mundo es que mis hijos saben cómo está su padre".

La colaboradora de televisión ha explicado que entiende el trabajo de los reporteros que le tienen que preguntar sobre el tema, pero que prefiere no dar detalles de la salud del que fue su compañero de vida durante tantos años, hasta que en 2013 decidieron tomar caminos por separado: "Tenéis que entender mi persona... Es que yo no tengo nada que ver. Yo quiero que él esté bien no, lo siguiente, y que se cuide, es lo único que quiero"; unas declaraciones con las que subraya que su deseo es que su ex esté perfectamente.