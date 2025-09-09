Ana Carrillo 09 SEP 2025 - 20:55h.

El tío de Gloria Camila ha acudido a Chipiona para ver la procesión de la Virgen de Regla y ha hablado de su estado

Rosa Benito rompe su silencio sobre el estado de Amador Mohedano: "Sé perfectamente cómo está"

Amador Mohedano ha reaparecido en Chipiona para ver junto a su familia desde el balcón de la casa familiar la procesión de la Virgen de Regla. Su presencia era una de las más esperadas porque desde en las últimas semanas se ha comentado mucho su cambio físico a raíz de su ingreso hospitalario de este verano, sobre el que no han trascendido muchos detalles.

Las imágenes han sido difundidas por 'Europa Press' y es que una de sus reporteras ha podido hablar con el ex de Rosa Benito en la entrada de la casa familiar donde han disfrutado de la procesión, a la que este año no ha podido acudir Gloria Camila porque se encuentra en los Cayos Cochinos participando en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

El hermano de Rocío Jurado llegaba a la vivienda acompañado por varios familiares, con su look habitual de sombrero, camisa y gafas de sol negras, y muy sonriente. "Estoy muy bien, ya dentro de nada no quepo por aquí de lo gordo que me estoy poniendo", ha comentado mientras señalaba la puerta; unas declaraciones con las que recordaba, en clave de humor, que su objetivo es recuperar el peso que ha perdido desde que el pasado 18 de julio salió del hospital en el que estuvo ingresado en Jerez de la Frontera.

Esta es la primera aparición pública de Amador Mohedano desde que fuera pillado por la prensa saliendo del hospital a mediados de julio en compañía de su hermana Gloria, que en esta ocasión también ha estado a su lado: en el balcón, el tío abuelo de Rocío Flores se ha situado entre su hermana, Gloria Mohedano, y su cuñado, José Antonio Rodríguez.

El padre de Chayo Mohedano no ha querido aclarar desde que salió del hospital cuál fue el motivo de su ingreso ni ha compartido en este mes y medio su diagnóstico médico, pues ha preferido llevar el tema con discreción, aunque, como en esta ocasión, sí que se ha pronunciado sobre su cambio físico en declaraciones a Telecinco, comentando que su intención era recuperar su peso y terminar de recuperarse.