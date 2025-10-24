Eugenia Osborne, madre de tres hijos y aliada de Fabiola Martínez: así es la hija de Bertín

Carlos Otero 24 OCT 2025 - 19:30h.

La hija de Bertín Osborne se sienta en 'De Viernes' para valorar el libro de memorias de Gabriela Guillén, madre de su hermano menor

Fabiola Martínez y Eugenia Osborne, muy emocionadas y más unidas que nunca, celebran el Día del Bebé Prematuro

Compartir







El programa ‘De Viernes’ recibe esta semana la visita de Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne, y la segunda de las tres hijas que el presentador tuviera fruto de su matrimonio con la difunta Sandra Domecq. La influencer y se sienta en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para abordar el libro de memorias de Gabriela Guillén, última pareja conocida de su padre y madre del séptimo hijo del cantante. Desde que la paraguaya anunciase su embarazo la relación de las dos mujeres ha estado llena de tensiones.

Entrena con la que fue su madrastra

En una entrevista Gabriela puso el foco en el clima de tensión que mantienen. "El otro día me crucé con Eugenia en la calle, nos cruzamos en medio. Y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada. Yo iba con el bebé, nos cruzamos enfrente del Retiro", declaró la fisioterapeuta.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Fabiola Martínez a las imágenes de su último encuentro con Eugenia Osborne

Por el contrario, los vínculos de la hija de Bertín y Fabiola Martínez, la exmujer de su padre es muchísimo más cordial. Hace un tiempo ambas compartían una imagen muy significativa entrenando juntas en un gimnasio de la capital. Vestidas con ropa ligera de deporte y muy sonrientes, presumían de músculos con humor ante la cámara y del afecto que las une. Eugenia acompañó la fotografía con el emoticono de un corazón en alusión a Fabiola.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Madre de tres, perdió una hija en 2013

De 38 años de edad, Eugenia Osborne es la mediana de las tres hijas que Bertín tuvo con su primera esposa, Sandra Domecq. Aunque estudió la carrera de Psicología, la invitada de ‘De Viernes’ nunca llegó a ejercer y decidió hacer de su pasión por la moda una profesión. Ha lanzado una colección de textiles de cocina, una marca de joyas y en la actualidad ejerce de influencer y creadora de contenido en redes sociales.

La hija de Bertín se casó con Juan Melgarejo en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2011. Poco tiempo después de darse el “sí quiero”, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, Juan que ahora tiene doce años. La pareja pasó por un momento muy duro dos años después: en 2013 tuvo un embarazo gemelar y tras dar a luz de manera prematura a Sandra y a Leticia, la segunda falleció a los ocho días de nacer.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eugenia habló de la traumática experiencia en “Madres, desde el corazón” en Mediaset Infinity. Contó que tras el parto natural de Sandara, con Leticia le practicaron una cesárea "Parecían más unos monos titís, no parecían bebés, tenían las manos largas, ojos grandes, boquita chiquitita y eran súper largas", recordaba.

La pérdida fue "lo peor que le puede pasar a una madre". "Yo creo que es lo más difícil a lo que me voy a enfrentar en mi vida, espero, el separarme de ella", confiesa. "Se aprende a vivir con ello, no se supera, no creo que esto se pueda superar", valoraba en el programa de la plataforma digital de Mediaset.

Su separación y su relación actual

En 2021 la influencer sorprendía anunciando que se separaba de su marido Juan. "Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Estas serán las únicas palabras que formularé respecto a esta nueva situación de nuestras vidas", declaraba en sus redes sociales.

Un año más tarde sorprendía rehaciendo su vida con Manuel Barreiro, profesor universitario. "Lo conocí en un bar de Madrid. Después de eso me invitó a comer para conocernos mejor y la verdad es que conectamos", contó Eugenia en un juego de preguntas con sus seguidores. Miguel ha congeniado a la perfección en el entorno de Eugenia, quien contaba orgullosa lo bien que se llevan su pareja y Bertín Osborne: "Bueno, mi padre está encantado. Se llevan fenomenal. Miguel me parece un tío supereducado, muy simpático… Es que es muy buena persona".