Equipo mtmad 24 OCT 2025 - 11:14h.

El círculo cercano de la empresaria habla sobre su último malentendido con la influencer, Laura Escanes

Críticas a la nueva colección de ropa de María Pombo: podría estar inspirada en las prendas de otra marca española

El entorno de María Pombo opina de su desencuentro con Laura Escanes tras el intercambio de indirectas a través de las redes sociales. La influencer, en medio de su polémica por su nueva colección de ropa, continúa en el punto de mira con motivo de unas supuestas indirectas a la presentadora de los ‘GenZ Awards’. El videopodcast de ‘En todas las salas’ llega, una semana, más con toda la información sobre el conflicto entre las creadoras de contenido. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity !

Laura Escanes respondía, con una sonrisa, a la pregunta de si le gustaba leer en su visita a un programa de televisión, lo que los espectadores interpretaron como una referencia al reciente debate de María Pombo sobre la lectura. Poco después, la empresaria compartía en su perfil de Instagram una serie de ‘stories’ que hablaban sobre el acoso. Fue el mensaje que escribió sobre la publicación, “recordatorio también válido para adultos”, lo que se ha entendido como una respuesta al supuesto ataque de la creadora de contenido y algo sobre lo que la influencer no ha dudado en pronunciarse .

Javi Hoyos, invitado al videopodcast y ganador de su nominación a los ‘GenZ Awards’, ha hablado directamente con gente cercana a ‘La Pombo’ para llegar al fin de este asunto. “Lleva mucho tiempo sufriendo ‘hate’ en redes”, comienza explicando. El tiktoker comparte la opinión del entorno de la empresaria al respecto y desvela si sus historias de Instagram iban realmente dirigidas hacia la influencer. “La confirmación es el ‘storie’ de Laura Escanes”, opina Anna Gurguí. ¡Descúbrelo todo dándole play al vídeo!

Programa completo: La verdad sobre el supuesto “buen rollo” entre los creadores de contenido

El invitado al plató de ‘En todas las salsas’ tiene más información en primicia que lanzar en el programa, pues asegura haber hablado con una famosa influencer sobre el ambiente real que hay detrás de las redes sociales. “La gente está de falseo más que nunca”, le aseguraba la creadora de contenido. Javi Hoyos, ganador de su nominación a los ‘GenZ Awards’, desvela todo sobre el supuesto ‘buen rollo’ que existe entre los influencers. “No sabes las movidas que está habiendo internamente”, añadía la tiktoker con la que conversó.

El videpodcast ‘En todas las salsas’ regresa una semana más con todas las novedades sobre los conflictos del momento. Además de sacar a la luz lo que opina el entorno de María Pombo sobre su desencuentro con Laura Escanes, los colaboradores del programa también desvelan todo sobre la ‘pillada’ a Illo Juan y Lola Índigo que confirma su relación. También hablan del posible romance entre Marc Bartra y Nona Sobo y los verdaderos motivos de la ruptura de Jessica Goicoechea y Manu Moreno. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!