Equipo mtmad 22 OCT 2025 - 13:18h.

La influencer vuelve a estar en el punto de mira por la posible inspiración en su nueva colección de ropa

El gesto de María Pombo con Fabiana Sevillano tras su última polémica

Compartir







María Pombo vuelve a recibir críticas tras su nueva colección de ropa, que podría estar inspirada en las prendas de otra marca española. El videopodcast ‘ En todas las salsas ’ regresa una semana más a Mediaset Infinity con las últimas noticias de los influencers. Los colaboradores del programa llegan con todos los detalles sobre la última polémica de ‘La Pombo’ que, a pesar de intentar alejarse de lo controvertido, continúa estando en el punto de mira.

No es raro encontrar a las hermanas Pombo en el centro del foco mediático y esta vez es María, influencer consolidada, la que está dando mucho de lo que hablar. La empresaria, que ya se vio envuelta en polémicas por sus propias marcas , ha vuelto a colaborar con una marca chilena en la creación de una línea de ropa. “La primera colección no tuvo mucho éxito”, explica Anna Gurguí sobre la calidad de las prendas. Recién estrenada esta segunda línea, las críticas hacía María Pombo se vuelven a disparar debido a las similitudes de la ropa con otra marca española.

PUEDE INTERESARTE El entorno de Lola Índigo e Illo Juan confirman su relación

Los presentes en el plató se adentran en un caldeado debate sobre la posible “copia” a otras marcas en la colección de la influencer. “Puedes inspirar una línea”, trata de defender Pedro Jota. En el videpodcast continúan exponiendo todas las críticas que ha estado recibiendo María Pombo. “Un vestido era igual”, interviene Anna de nuevo. Un año después del conflicto en relación a sus marcas de ropa, parece que ‘La Pombo’ vuelve a caer en los mismos errores. Los colaboradores del programa sacan a la luz las imágenes del supuesto plagio y comentan todos los detalles de la polémica. ¡No te pierdas nada!

Programa completo: Los motivos del fracaso de la primera colección de ropa de María Pombo

El historial de María Pombo creando sus propias prendas de ropa es sin duda muy accidentado. Con sus propias marcas fue criticada por plagio, mientras que la primera línea que lanzó con la marca chilena no tuvo nada de éxito. “Decían que la calidad era malísima”, explica Vai, presentadora de ‘En todas las salsas’. Su primera colección de ropa en Chile fue un fracaso y recibió críticas por ser “muy cara para lo que era”, según cuentan sus compradoras.

El videpodcast ‘En todas las salsas’ llega una semana más con todos los ‘bombazos’ del momento. Con la presencia de Javi Hoyos como invitado, nominado a los ‘GenZ Awards’, se desvelan los últimos detalles sobre la relación Illo Juan y Lola Índigo, confirmada por el entorno del malagueño. Además, sale a la luz el posible romance entre Marc Bartra y Nona Sobo y enseñan la primera foto juntos de María Aguilar con Kylian Mbappé. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!