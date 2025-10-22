Lidia González 22 OCT 2025 - 16:07h.

Lola Índigo e Illo Juan “no se cortan” y muestran su amor en un lugar muy conocido

El entorno de la cantante y el creador de contenido confirma su relación, en exclusiva

Tras todas las especulaciones que ha habido, se ha confirmado, por fin, la relación de Lola Índigo e Illo Juan con una impactante imagen que ha dejado sin palabras a sus seguidores. Después de muchos rumores y coincidencias, por fin, se ha oficializado y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ llegan dispuestos a contar todos los detalles, desvelando así el lugar donde la cantante y el influencer fueron pillados besándose. ¡No te lo pierdas, en el programa completo!

Hace tan solo un par de meses, la cantante anunciaba su retiro temporal de la música por el bien de su salud mental y, tras su primera gira de estadios, ha sido vista en diversas estaciones de tren junto al influencer. El sitio en el que la pareja se ha mostrado tan cariñosa no sería un lugar cualquiera, sino que se trata de un conocido restaurante: “Es famoso”.

“¿No será que ellos querían que se hiciese público?”, pregunta la presentadora del videopodcast al descubrir el sitio en el que estaban la cantante y el creador de contenido. Sin embargo, parece ser que últimamente “no se cortaban” y no estaban tan pendientes de sus apariciones públicas, según explica Javi Hoyos, nominado a los premios ‘Gen Z’, que se retransmitirá en Mediaset Infinity y Divinity.

Programa completo: Todos los detalles sobre la relación de Lola Índigo e Illo Juan

Sin duda, una de las noticias de la semana ha sido el bombazo de la imagen protagonizada por Lola Índigo e Illo Juan, en la que aparecen dándose un beso. Tras muchos rumores y especulaciones, se confirma así una relación que, en un principio, se negaba. Los colaboradores del videopodcast explican cómo se ha gestado este romance.

En mitad de esta vorágine y las declaraciones, en exclusiva, del entorno de la pareja, los colaboradores del programa tienen todos los detalles sobre el lugar en el que sucedió este momento clave. Además, el plató de ‘En todas las salsas’ se ve envuelto en un intenso debate en el que comparan la relación del creador de contenido y Masi Rodríguez, con la de la cantante. ¡Dale al play y no te pierdas nada!