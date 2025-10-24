Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, ha sido una de las presencias más sonadas en las últimas ediciones de estos galardones

Al minuto | Premios Princesa de Asturias 2025, en directo

Compartir







La familia materna de la reina Letizia ha sido una de las protagonistas a lo largo de las últimas ediciones de los Premios Princesa de Asturias, actuando como apoyo cercano a la monarquía y, en especial, a la heredera, la princesa Leonor.

Uno de los rostros más constantes de ese apoyo es Paloma Rocasolano, madre de la reina, cuya asistencia al evento se ha convertido casi en tradición desde que su hija accedió al papel institucional.

PUEDE INTERESARTE Los looks de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025

En los anteriores galardones, Rocasolano se ha presentado puntualmente en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde se ubica en el patio de butacas, algo más alejado del palco oficial, pero mostrando su apoyo incondicional ante los discursos de su nieta.

PUEDE INTERESARTE La lista completa de ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025: de Serena Williams a Eduardo Mendoza

Su estilo ha evolucionado con los años: vestida de etiqueta, con detalles personales como sus pendientes de perla, intercambiando miradas y gestos con su hija Letizia y siempre atenta al desarrollo de la ceremonia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este año, Paloma ha vuelto a cumplir con su cita anual. Su presencia refuerza el enlace entre la Casa Real. Su llegada al teatro se ha hecho notar, sobre todo tras el gesto que Letizia, Leonor y Sofía han tenido con ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al hacer su tradicional pasillo por las butacas, la reina y sus hijas han protagonizado un cariñoso gesto con Rocasolano, parándose unos instantes para hacer contacto visual con ella y saludarla ante la mirada de los allí presentes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Más allá de lo meramente simbólico, su asistencia funciona como un ancla para la reina en un acto que, aunque institucional, también tiene calado personal y familiar: los Premios Princesa de Asturias celebran valores que la Corona quiere proyectar y, al mismo tiempo, es una cita en la que la heredera aparece cada vez más como protagonista.

Contar con la madre de la reina entre el público es una forma de mostrar que detrás de la institución también hay familia, tradición y raíces.

Se trata de un emotivo momento que repiten año tras año, como ya vimos en 2024.

Para esta ocasión, la abuela de Leonor y Sofía se ha decantado por un vestido corto negro con estampado floral, melena recogida ondulada y unos pendientes de perlas que ya llevó el año pasado.

La última vez que se dejó ver fue el pasado 6 de enero, después del acto de la Pascua Militar, cuando los reyes, la princesa, la infanta y su abuela materna se desplazaron al domicilio de Jesús Ortiz, padre de la reina, para disfrutar del tradicional roscón del Día de Reyes. Desde entonces no había vuelto a hacer ninguna aparición pública.