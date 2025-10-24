Después de su boda en 'Supervivientes All Stars', la canaria confiesa qué plan tiene en mente y sorprende con su respuesta más sincera

Su idea de luna de miel rompe con los tópicos y revela en qué punto personal y de pareja se encuentra, ¡dale play!

Compartir







Después de una boda que paralizó a los seguidores de 'Supervivientes All Stars', todos esperaban la gran pregunta: ¿cómo será la luna de miel de Marta Peñate y Tony Spina? Pero, fiel a su estilo, la canaria ha sorprendido con una respuesta que se aleja de lo convencional. Nada de viajes exóticos ni destinos paradisíacos. Lo que ella desea tras su paso por el reality es algo mucho más simple, pero también mucho más revelador.

Durante la conversación, desde los GenZ Awards y en exclusiva para Outdoor, Marta se muestra transparente, divertida y con ese punto de ironía que la caracteriza. En medio de un año frenético, con grabaciones, procesos personales y la presión constante de la exposición mediática, admite qué significa para ella desconectar de verdad. Su idea de luna de miel no tiene que ver con maletas ni aeropuertos, sino con algo más emocional: el descanso, la calma y la intimidad que llevaba tiempo echando de menos.

Lejos de lo que muchos imaginarían, Marta parece necesitar reencontrarse con su rutina y recuperar la normalidad junto a Tony. Una elección que, más que una excentricidad, refleja el punto de madurez que ha alcanzado su relación. Después de todo, han pasado por rupturas, reconciliaciones, pruebas de fuego y un reality extremo. Ahora, su mayor deseo es disfrutar del silencio y de la compañía mutua sin cámaras de por medio.

Lo interesante de esta charla no es tanto el plan que describe, sino lo que su respuesta revela de su momento vital. Marta no está pensando en escenarios idílicos ni en titulares románticos, sino en sentirse en paz. Y, sin decirlo directamente, deja claro que su hogar es su lugar seguro.

El vídeo muestra a una Marta sincera, agotada pero feliz, que se ríe de sí misma mientras explica qué significa para ella una luna de miel perfecta. Y aunque no vamos a contarte cuál es exactamente su plan, sí podemos adelantar que su respuesta rompe con todos los clichés del amor televisado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Marta Peñate y Tony Spina demuestran así que su historia no necesita filtros ni lujos para ser auténtica. Su relación ha sobrevivido al foco mediático, a los realities y a las dudas ajenas, y quizá por eso su forma de celebrar el "después" es tan íntima y tan coherente con quiénes son realmente.

Dale play y descubre el inesperado plan con el que Marta y Tony redefinen la luna de miel… sin moverse de su sitio.

Marta Peñate reacciona a las palabras de Lester Duque tras su boda en Honduras: "Yo no tengo la culpa"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al día siguiente de la boda, Lester Duque, expareja de Marta y uno de los protagonistas más recordados de 'La isla de las tentaciones', se pronunció en sus redes sociales durante una ronda de preguntas con sus seguidores. Con su habitual sinceridad, comentó que "la boda fue una castaña", aunque enseguida suavizó sus palabras, confesando que se emocionó al ver a Marta y Tony y destacando el amor y la complicidad que existe entre ellos, a quienes deseó toda la felicidad del mundo. Y en exclusiva, la respuesta de Marta, ¡dale play!