La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' no solo ha sido el momento más emotivo del reality, también el más comentado. Su enlace en los Cayos Cochinos ha reavivado la conversación dentro y fuera de la isla, generando reacciones en redes, en los platós… y también entre los colaboradores de 'El tiempo justo'.

En exclusiva para esta web, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás comparten su visión sobre un enlace que ha dividido opiniones por igual: para algunos, un gesto de amor puro; para otros, una jugada tan romántica como televisiva.

El enlace, celebrado durante la última gala de 'Tierra de Nadie', fue el broche inesperado a la historia de amor de Marta y Tony. Ambos se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia llena de lágrimas, gestos de complicidad y mensajes desde España. Un momento que muchos vivieron con emoción, pero que también ha despertado cierta sorpresa por la forma y el lugar en que se produjo.

La opinión de los expertos

En el plató de 'El tiempo justo', Alexia Rivas, siempre atenta a los matices, reconocía que le llamó la atención ver a Marta casándose en Honduras después de haber asegurado en varias ocasiones que nunca lo haría allí. "Yo creo que se quieren, pero me sorprende, porque ella siempre había dicho que una boda así no era para ella", comentó, dejando claro que, aunque no comparte la manera, sí cree en el fondo. Su lectura fue más reflexiva: cómo cambian las decisiones cuando el amor —y las cámaras— están de por medio.

Por su parte, Miguel Frigenti, que ha tenido más de un encontronazo con Marta en esta edición, sorprendió con un tono más conciliador. Admitió que la ceremonia le había parecido "muy bonita" y confesó sentir cierto cariño por la concursante, a pesar de las diferencias que han tenido.

El más emocionado fue Miguel Ángel Nicolás, que destacó lo simbólico del momento y recordó la dureza de los últimos meses para la pareja. "Me ha parecido una preciosidad. Ella estaba guapísima y él está enamorado hasta las trancas", afirmó, subrayando lo que esta boda representa tras las dificultades que han atravesado, incluidas las pérdidas personales y los nuevos comienzos.

En el fondo, las tres opiniones retratan lo mismo que siente el público: una mezcla de emoción, incredulidad y curiosidad ante una boda que ha traspasado los límites del reality. Marta y Tony, que iniciaron su relación en televisión, han hecho de su historia un recorrido lleno de altibajos, y su compromiso en Honduras cierra —o quizás abre— un capítulo que pocos esperaban ver en directo. Dale Play al vídeo que encabeza esta noticia y conoce sus opiniones.

El mensaje de Miguel Frigenti a Marta Peñate

Durante sus declaraciones, Miguel quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje personal a Marta que nadie esperaba. Unas palabras cargadas de emoción que sorprenden y que demuestran que, más allá de las críticas y los enfrentamientos del pasado, hay gestos que tocan incluso a los más duros. Dale play para descubrir qué le dijo Frigenti a Marta y por qué su mensaje emociona.