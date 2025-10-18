Inesperada eliminación tras 'El último baile' de Bárbara Rey y Blanca Romero: "Mayoría abrumadora"

Bárbara Rey y Blanca Romero se se han enfrentado a 'El último baile'

La semana pasada, Bárbara Rey y Blanca Romero quedaron en la cuerda floja después de sumar los votos del jurado y del público. La vedette y la actriz manifestaron su decepción ante lo sucedido y cada una de ellas afronta esta eliminación de maneras muy distintas. Una de ellas dirá adiós a 'Bailando con las estrellas' tras enfrentarse a 'El último baile'. ¿Quién será la quinta eliminada del programa?

Dura semana en 'Bailando con las estrellas'. Tras la eliminación de Manu Tenorio, los participantes saltaron a la pista de baile y se dejó constancia de la dura competición que están viviendo la mayoría de ellos. Hubo piques, portés, sorpresas y algún que otro desencuentro entre participante y jurado (como sucedió entre Iago García y Pelayo Díaz). Tras una intensísima gala, Bárbara Rey y Blanca Romero quedaron señalas al obtener las menores puntuaciones.

Bárbara Rey, quinta eliminada de 'Bailando con las estrellas'

Tras deleitar a público y jurado con sus bailes (Bárbara Rey ha bailado un tango argentino junto a Abel Gil, su maestro de baile, y Blanca Romero un foxtrot junto a Edgar Sztuce, su maestro de baile), el jurado debía tomar una decisión. Han votado de manera individual y este ha sido su veredicto:

Blanca Li vota para salvar a Blanca

vota para salvar a Blanca Pelayo Díaz vota para salvar a Blanca

vota para salvar a Blanca Julia Gómez Cora vota para salvar a Blanca

vota para salvar a Blanca Inmaculada Casal vota para salvar a Blanca

vota para salvar a Blanca Gorka Márquez vota para salvar a Blanca

Por lo tanto, Blanca Romero se ha salvado por unanimidad y Bárbara Rey se ha convertido en la quinta eliminada de 'Bailando con las estrellas'. "Lo más maravilloso ha sido encontrar a Abel, aunque todo ha sido positivo. Soy una mujer de más de 70 años y pensé que no podría tener la agilidad y fortaleza suficientes, pero aquí estoy".

Así ha sido 'El último baile' de Bárbara Rey

