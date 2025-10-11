Bárbara Rey vive su semana más dura en 'Bailando con las estrellas'

Bárbara Rey ha vivido la que es, sin duda, su peor semana en 'Bailando con las estrellas'. La vedette iba derrochando talento sobre el escenario y se mostraba receptiva con los consejos, críticas y puntuaciones que le iba otorgando, cada semana, el jurado. Pero todo se torció cuando, en la gala 4, la de la semana pasada, tuvo un contratiempo en mitad de la actuación.

La vedette salió al escenario dispuesta a defender el chachachá que llevaba toda semana ensayando junto a Abel Gil, su maestro de baile. Resultó que, al salir a la pista de baile, se encontraron con un sofá y no unas sillas como atrezzo de su coreografía, lo que la despistó y provocó un traspiés en el final de su show, cuando tenía que apoyar la pierna sobre el mueble.

Para rematar, al final de noche, quedó señalada junto a Manu Tenorio al ser los dos participantes que quedaron por debajo en el ranking final tras sumar los votos del jurado con los del público. Esto ha hecho mella en la vedette y ha pasado una mala semana, tal y como hemos podido ver en el vídeo de los ensayos. ¡Ha sufrido una crisis con su maestro de baile!

La crisis de Bárbara Rey con su maestro de baile

Esta semana ha sido sin duda la más complicada de Bárbara Rey. La vedette, que desde el inicio del programa ha confesado tener un gran feeling con su maestro de baile, ha tenido un pequeño conflicto con Abel por unos problemas personales que el bailarín ha tenido y que han perjudicado a la semana de ensayos:

"Yo no monto las coreografías, yo soy artista y nunca me he sometido a una coreografía, tú me has dicho que esto se hace así porque es lo que tú has montado. También a mí me ha podido doler no poder ensayar lo suficiente porque tú has tenido problemas personales y no hemos podido aprovechar el tiempo, te has venido abajo por tus asuntos".

Abel, que considera a Bárbara prácticamente una madre, se ha sentido dolido por las palabras de la artista:

"Para mí fue una hostia muy grande que tú dijeras que yo hacía malas coreografías. Mi prioridad siempre has sido tú y sacar lo mejor de ti. Aquí no importan los problemas personales, aquí no importa si mi novio me escribe o no me escribe mensajes, yo aquí he venido a trabajar".

Bárbara y Abel solucionan sus problemas

Pese a que su pequeño rifirrafe ha marcado la semana, lo cierto es que la pareja de baile ha reconocido que todo entre ellos está solucionado y siguen sintiéndose unidos. Abel no ha dudado a la hora de defender el papel que su alumna está haciendo en el concurso:

"Se han dicho barbaridades de esta señora en las redes sociales que no quiero ni reproducir. ¿Ha habido algunos problemas? Pues sí que los ha habido, pero la realidad es esta, que estamos de maravilla, que nos queremos y que no concebimos el programa el uno sin el otro".