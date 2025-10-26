Rocío Molina 26 OCT 2025 - 18:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha hecho por segunda vez una liposucción de alta definición: los motivos de esta nueva intervención

Lola Mencía se somete a una nueva liposucción cuatro años después de su primera intervención

Lola Mencía, más conocida en redes como Marta de Lola, ha compartido unas fotos antes de su segunda liposucción y ha explicado el motivo por el que se ha vuelto a intervenir en esta zona cuatro años después. La que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha estado ausente en sus redes y la única noticia que se tenía de ella es que había estado en Barcelona. Allí es donde la de León ha acudido para renovar su imagen y verse mejor físicamente.

No han pasado más que cuatro años desde que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se sometiese a una liposucción de alta definición para poder superar verse bien y superar sus complejos. Lola Mencía mostraba en un vídeo su cambio de imagen y lo categorizaba en tres fases: la época en la que menos se gustaba, la que estaba más delgada que coincidía con su paso por 'Supervivientes' y su imagen tras la primera liposucción. Una intervención de la que salió muy contenta, pero que con el tiempo no ha visto suficiente.

El nuevo complejo por el que Lola Mencía se ha puesto en manos de otro cirujano se debe a lo que ella dice que es como "un pliegue que me ha salido en la barriga" y que pretende eliminar. Además, la creadora de contenido también ha dado otro motivo por el que ha visto como solución el pasar de nuevo por el quirófano. "Ya aprovecho y me quito los kilitos de más que he cogido en estos años", ha explicado en un vídeo en el que ha mostrado su imagen antes de la intervención.

Marta de Lola se hizo su primera liposucción en 2021 y, el resultado a día de hoy, ha precisado de otra intervención. Todavía sin poder ver el resultado y aguantando algunos comentarios y críticas que ha recibido por esta decisión, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' espera emocionada el momento de ver su nueva imagen y de lucir bikini y tipazo este verano.

"Confío en ellos para dejarme divina, perfecta. Tengo bastantes expectativas porque al haberme realizado ya este tratamiento sé lo guapa que me voy a quedar y tengo muchas ganas de volver a tener esa confianza en mí, de no pensar en el dichoso pliegue de la barriga", ha confesado la influencer mostrando imágenes de su físico antes de su segunda liposucción. Frente a los que piensan que para bajar esos kilos de más tendría que practicar un estilo de vida saludable, Lola Mencía se ha defendido y dejado claro que esto viene relacionado más con su complexión y su necesidad de volver a verse bien sin que nadie la juzgue.