El hijo de la Infanta Cristina recibía este fin de semana un golpe en el labio durante su último partido de balonmano

Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre y debuta con la Selección Española de Balonmano

Tanto la Infanta Cristina como Johanna Zott, novia de Pablo Urdangarin, intentan no perderse cada fin de semana ni uno solo de los partidos de balonmano del joven. Precisamente durante el último que ha tenido lugar en Barcelona se producía un incidente que preocupaba, y mucho, a la hija del rey emérito.

Durante el encuentro, Pablo Urdangarin recibía un duro golpe en el labio que le tiraba al suelo y que provocaba que tuviera que ser atendido por el equipo médico del pabellón. Tanto la Infanta Cristina como Johanna se mostraban muy preocupadas desde la grada al ver que Pablo permanecía tumbado en el suelo y sangrando por el labio inferior.

Tras ser atendido por los servicios médicos, Pablo tranquilizaba a su madre y a su chica acercándose hasta ellas y protagonizando un tierno momento junto a ellas.

Cristina y Johanna, incondicionales en sus partidos

Ya es habitual ver a madre y novia en las gradas del pabellón donde el nieto del emérito juega profesionalmente con su equipo de balonmano. Cristina y Johanna, que se llevan a las mil maravillas, derrochan complicidad cada vez que las cámaras les captan en alguno de los partidos.

¿Quién es Johanna Zott?

Johanna Zott es una joven de 24 años. La estudiante de medicina proviene de una familia acomodada gracias a la cual pudo estudiar dos años en Múnich, para después regresar a Barcelona, ciudad en la que conoció al hijo de la Infanta Cristina.

Pablo y Johanna llevan juntos algo más de dos años y lo cierto es que comparten no solo una bonita historia de amor, si no también su pasión por el deporte: mientras Pablo se dedica al balonmano de manera profesional, Johanna juega al voleibol en el equipo Voley Esplugues.