Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre y debuta con la Selección Española de Balonmano

El hijo de la infanta Cristina y sobrino del rey Felipe da un paso decisivo en su carrera deportiva

El nuevo hito en la carrera de Pablo Urdangarin con el que se convierte en el mejor jugador de balonmano

Pablo Urdangarin ha cumplido su sueño. El hijo de la infanta Cristina ha dado un paso decisivo en su carrera deportiva y en su vida: su debut con la Selección Española de Balonmano, siguiendo así los pasos de su padre, Iñaki Urdangarin, uno de los grandes referentes del deporte español.

Con tan solo 24 años, el sobrino del rey Felipe y exjugador del FC Barcelona ha sido convocado por el seleccionador Jordi Ribera para los amistosos que los Hispanos disputarán contra Suecia a finales de octubre, y su estreno supone toda una revolución en el mundo del deporte y en los medios.

Serán los días 30 de octubre y 1 de noviembre cuando Pablo compita en el país escandinavo y demuestre su talento.

Los últimos pasos de Pablo Urdangarin en el balonmano

El hermano de Irene Urdangarin lleva casi toda la vida rodeado del balonmano. Pasó buena parte de su infancia en Suiza y Alemania, donde jugó en equipos juveniles como el TSV Hannover-Burgdor. Después se formó en Francia, en el HBC Nantes, antes de regresar a España para incorporarse al FC Barcelona B en 2021.

Su proyección le llevó en 2023 a fichar por el Fraikin BM Granollers, en busca de más minutos y protagonismo. En el equipo ha consolidado su papel como lateral derecho, una posición que, curiosamente, también ocupó su padre durante su exitosa carrera.

Pablo luce el dorsal 77, un guiño al mítico '7' de Iñaki Urdangarin, cuyo número fue quitado por el FC Barcelona tras su retirada.

Ahora, su debut con la selección llega después de haber representado a España en el Mundial Universitario de Balonmano celebrado en Antequera.

Iñaki Urdangarin y su hijo en el deporte

Comparar a Pablo con su progenitor es inevitable. Iñaki fue una de las grandes figuras del balonmano español en los años 90. Durante 14 temporadas vistió la camiseta del FC Barcelona, donde ganó prácticamente todos los títulos posibles: diez Ligas Asobal, seis Copas de Europa y varias Copas del Rey y Supercopas.

Con la Selección Española, el exmarido de Cristina de Borbón fue internacional en 154 ocasiones y participó en tres Juegos Olímpicos: Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000, consiguiendo dos medallas de bronce. Su dorsal 7 se convirtió en un símbolo dentro y fuera de la pista.

No fue hasta 2001 cuando el Barça retiró su número como homenaje a su legado.

Más allá de los éxitos deportivos, Iñaki parece haber transmitido sus habilidades a su hijo, quien ya ha empezado a construir su propia historia dentro de la misma disciplina.

Sus apoyos

Detrás de sus logros, Pablo cuenta con una red de apoyo que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera, lo que le ha permitido mantener los pies en el suelo pese a la notoriedad mediática que le rodea.

Entre sus principales referentes figura su padre, con quien mantiene una relación cercana y serena. Exjugador de élite y figura histórica del FC Barcelona, Iñaki entiende mejor que nadie la exigencia física y mental del balonmano profesional.

Pablo ha reconocido en varias ocasiones que su padre le ayuda sobre todo "en temas mentales, mucho más que en temas de balonmano. Siempre le llamo antes de los partidos", aseveró el pasado mes de abril.

La infanta Cristina, por su parte, es su mayor fan. Siempre que puede, acude a los partidos de su hijo. Ambos, pese a sus circunstancias personales y su mediático divorcio, continúan unidos por el cariño hacia sus hijos.

Otro pilar fundamental en la vida de Pablo es su novia, Johanna Zott. Discreta y muy alejada de los medios, Johanna suele dejarse ver en las gradas apoyándole en los partidos del Granollers.

A su lado, también se encuentran sus hermanos, Juan, Miguel e Irene, y su prima Victoria Federica, que le muestran su apoyo en redes sociales y en los momentos importantes, conformando así el círculo íntimo que sostiene a Pablo Urdangarin.