La colección de relojes de Iker Casillas ha sido desvalijada. Todo ocurrió en marzo de 2025, cuando Liliana, la mujer del servicio del futbolista, sacaba unas fotos a la colección de relojes del famoso por orden de su marido, Carlos, portero de la urbanización. Este se encargó de conseguir unas réplicas que sustituyó por los relojes originales. Ahora, que todo ha salido a la luz, conocemos en 'Fiesta' las primeras palabras de Iker al respecto.

En el programa de hoy conocemos todos los detalles del robo que ha sufrido en su propia casa Iker Casillas. No fue hasta octubre de 2025 cuando el futbolista se dio cuenta de que faltaban varias piezas en su colección de relojes valoradas en unos 200.000 euros. Inmediatamente, el portero fue ha denunciarlo, abriéndose una investigación que terminó con dos detenidos, los cuales eran dos personas de plena confianza para él.

Con buena parte de los hechos ya sobre la mesa y la investigación aún en curso, José Antonio y Eva Cruz, director y periodista del periódico digital 'Fuentes Informadas', dan todas las últimas novedades sobre este caso. Asimismo, conocemos, en exclusiva, cómo se encuentra Iker Casillas después de todo lo ocurrido y de que, incluso, el propio ladrón saliese ha hablar en 'El tiempo Justo' reconociendo todos los hechos.

Iker Casillas se pronuncia sobre el robo que ha sufrido

Carlos, el ladrón confeso de los relojes de Iker Casilla, salió a hablar este viernes sobre el robo que cometió, exculpando de todo tipo de culpa a su mujer. "Ella no entiende de relojes, se pensaba que era el mismo", aseguraba el portero de la urbanización del futbolista. Además, el ladrón se mostraba molestó con Iker y aseguraba que no le iba a pedir perdón por cómo había tratado a su mujer:

Del mismo modo, Carlos confesaba sus planes de abandonar el país, debido a que les piden 18 meses de cárcel tanto para él como para su mujer. "Nos han quitado el pasaporte pero vamos a ir fuera de Madrid", aseguraba el ladrón para 'El tiempo justo'. Tras todos estos sucesos, una reportera de 'Fiesta' conseguía hablar con Iker Casillas y conocíamos de primera mano cómo se encuentra el futbolista.