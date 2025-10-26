Fiesta 26 OCT 2025 - 17:44h.

Emma García entrevista a Alba, sobrina de Sonia Monroy, tras la muerte de su madre

El último adiós de la sobrina de Sonia Monroy a su madre tras su muerte por un cáncer terminal

Nada más salir de 'Supervivientes All Stars', Sonia Monroy se enfrenta al fallecimiento de María Ángeles, su hermana. Para colmo, vive un tenso enfrentamiento con Yola Berrocal, a quien acusa de haberla traicionado. En medio de estos choques televisivos entre las examigas, Yola le echa en cara que ella nunca tuvo relación con su hermana, acusándola así de hacerse la dolida por este fallecimiento. Tras este revuelo, Alba, hija de María Ángeles y sobrina de Sonia Monroy, visita el plató de 'Fiesta' para aclarar la situación.

Alba, decepcionada con Yola Berrocal

Han pasado diez días desde que falleciera su madre y Alba visita el programa "entre nerviosa y triste" para concederle una entrevista a Emma García: "No me lo imaginaba. Ha sido tan intenso... pude despedirme de ella y es algo que me deja un poco más tranquila", dice sobre el fallecimiento de su madre. Después, aclara qué es lo que ha sucedido con Yola Berrocal. Y es que, por lo que cuenta, Sonia pidió que Yola fuese su defensora en la primera gala, pero no en el resto, pues dio orden para que fuese Alba quien la defendiera en el plató del reality.

Dice que el programa le pidió a Yola que fuese ella a los platós y que ella, en vez de respetar la voluntad de su amiga Sonia, lo aceptó: "Yo sabía que ella no lo iba a aceptar (lo de que no estuviera en plató defendiendo). Entiende que vaya ella, no lo acepto porque no lo veo bien que si ella es la representante y amiga, no se respete el pacto. Ella lo que me decía era eso y yo creo que ella también quería hacerlo, porque aunque te digan no te pueden obligar".

"Para mí, personalmente, no lo ha hecho bien como defensora porque ella también tenía otra representada dentro del reality, no la defendía. Yo se lo decía, esa persona hace mal a mi tía y tú no la estás defendiendo", explica Alba. ¿La hace entonces responsable de su expulsión? "Para mi parecer sí, pero no del todo 100% porque también hay gente que opina. A mí no me gustó su defensa", añade.

Cuenta también que cuando sale Sonia y ve algunos vídeos, le preguntó a Alba qué había sucedido y ella se lo contó todo. "Ella reaccionó mal y Yola también sabía que iba a reaccionar mal. Cuando vi a Yola levantarse (en su primer enfrentamiento en '¡De viernes!') pensé que le iba a pedir disculpas y que no iba a hacer esa escena súper forzada y decir que yo la estaba envenenando".

Alba aclara qué tipo de relación mantenían Sonia Monroy y María Ángeles

Omar Suárez interviene durante la entrevista para preguntarle a Alba si es cierto, tal y como ha cuestionado Yola, que Sonia y su hermana apenas mantenían relación: "Sí tenían buena relación, tenían relación como hermanas, buena relación. Hablaban continuamente. No todos los días, pero hablaban y se preocupaba. Yola sí que era consciente de todo lo que pasaba porque, antes de irse a 'Supervivientes' hicieron una videollamada, las tres con mi madre, y lo sabe perfectamente todo".

Antes de marcharse, Alba se ha dirigido a Yola: "Me gustaría preguntarle si realmente se siente feliz o contenta con aquello que dijo el viernes, que estaba muy fuera de lugar, que no era cierto y que, al final, yo pienso que tienes que hacer más el bien que el mal. Y que no era el momento tampoco. Mi tía estaba débil en ese momento. No era el momento para juzgar", sentencia.