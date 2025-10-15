Ana Carrillo 15 OCT 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido su emoción por cumplir el sueño que tenía a los 15 años

Violeta Mangriñán ha cumplido el sueño que tenía pendiente por realizar desde que tenía 15 años. A sus 31 años, la exconcursante de 'Supervivientes' ha visto su gran deseo convertido en realidad gracias a un viaje por trabajo a Nueva York, ciudad en la que se ha alojado en un hotel lleno de otras creadoras de contenido y modelos de todo el mundo, allí congregadas por su asistencia al desfile de una conocida marca de lencería.

"Llevo todo el viaje diciendo: 'Solo quiero ver a Adriana Lima'. Llego al hotel y... ¿Quién estaba en la recepción? Ella, ella, ella", ha comentado una emocionadísima Violeta junto a la foto que se ha tomado con la famosa supermodelo brasileña de 44 años, conocida por ser uno de los ángeles de Victoria Secret de 1999 a 2018.

"Ya me puedo volver a España, mi cometido aquí ha finalizado", ha añadido en tono de humor la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha asegurado que su yo de los 15 años estaría "flipando" por haber podido conocer en persona y hablar con una de las modelos más famosas del mundo, que sigue siendo imagen de la marca de lencería ya mencionada y que acumula cerca de 20 millones de seguidores en Instagram.

"Es todavía más guapa en persona, muy heavy [fuerte]. Qué cutis, qué cara, qué todo. ¿Habrá notado que me temblaban hasta las manos? Muy fan, sí soy, empieza bien el viaje", ha comentado la amiga de Carla Barber, que se ha quedado muy sorprendida con la belleza de la que es una de las modelos mejores pagadas del mundo.

Con estas stories, la dueña de Maison Matcha ha compartido con su legión de seguidores su felicidad por haber cumplido un sueño que arrastraba desde la adolescencia, cuando veía en los desfiles de lencería a Adriana Lima.