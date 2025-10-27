Equipo mtmad 27 OCT 2025 - 13:10h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo es su relación actual con su exnovia, Elena Adsuara

David Vaquero opina de Elena Adsuara tras su ruptura con María Aguilar

David Vaquero ha tenido una vida sentimental muy mediática desde que se diera a conocer en su paso por ‘La isla de las tentaciones’. El influencer llegó al reality locamente enamorado de su pareja de aquel entonces, a pesar de que su recorrido por el programa acabara con su relación. Tras su ruptura con María Aguilar, la malagueña que le hizo cambiar sus planes en República Dominicana, el de Albacete llega al plató de ‘ En todas las salsas ’ para sincerarse sobre la relación actual que mantiene con Elena Adsuara.

Tras aclarar si está ilusionado de nuevo con Coral Gutiérrez , el influencer continúa hablando de su situación sentimental bajo la atenta mirada de los colaboradores. “Estuve dos años y medio con ella”, comienza hablando cuando le preguntan sobre su expareja. David y Elena pusieron a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones’, dando un final agridulce a su larga historia de amor. “Empalmé una relación con otra”, continúa recordando el creador de contenido sobre María Aguilar, la tentadora con la que le fue infiel a su exnovia.

Con el viaje al pasado que hace David echando la vista atrás sobre sus relaciones, los presentes en el plató no dudan en indagar sobre su actual trato con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que rehízo su vida alejada del foco mediático. “¿De Elena sabes algo?”, pregunta sin rodeos Alba Carrizo. El de Albacete se adentra en la conversación sin pelos en la lengua y desvela el tipo de relación que mantiene en la actualidad con su expareja. “Está muy feliz”, añade sin ocultar su sonrisa. ¡No te pierdas sus declaraciones!

El creador de contenido saltó a la fama en la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y su paso por el reality dio mucho de lo que hablar. Los que eran pareja en aquel momento, que se hacían llamar ‘barbie’ y ‘ken’, pusieron a prueba su amor en República Dominicana, aunque sin alcanzar un final feliz. “Allí conocí a María y estuvimos otros dos años y medio”, explica sobre la relación, ya acabada, por la que se puso fin a su historia de amor con Elena Adsuara.

