Equipo mtmad 23 OCT 2025 - 11:12h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su relación que mantiene con Coral Gutiérrez tras los rumores

David Vaquero reacciona a la supuesta relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

David Vaquero vuelve a sentarse en el plató de ‘En todas las salsas’ para poner al día a sus seguidores sobre su vida sentimental tras su ruptura con María Aguilar. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su relación con la influencer Coral Gutiérrez bajo la atenta mirada de los colaboradores del videopodcast. Después de ver la que podría ser la primera imagen de su exnovia junto a Kylian Mbappé y reaccionar a su supuesta relación, el influencer se atreve a hablar de su propia situación amorosa. ¡No te lo pierdas en el programa completo !

El de Albacete, que lanzaba un mensaje a María Aguilar tras su ruptura , regresa al videopodcast para aclarar en qué punto se encuentra en el ámbito sentimental. Ahora que su expareja parece estar rehaciendo su vida, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no dudan en indagar sobre su relación con Coral Gutiérrez, influencer con la que ha estado interactuando en redes. “Os dais ‘likes’”, comienza Anna Gurguí dirigiéndose a él. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no duda en responder tras una primera risa nerviosa ante la pregunta.

“Es espectacular esta chica”, añade Anna Gurguí ante la reacción David. Alba Carrizo, dispuesta a saberlo todo sobre la relación entre los influencers, le propone que enseñe su chat con Coral. “Si no te atreves es que hay algo que esconder”, declara la colaboradora. Entre la espada y la pared, David explica de qué conoce a la creadora de contenido y cómo es su relación, tanto a través de las redes como en persona. ¡No te pierdas sus declaraciones!�

Programa completo: El vídeo de David Vaquero con una chica en El Puerto de Santa María

Aunque el influencer tratara de mantenerse reservado sobre su vida sentimental, Javi Hoyos, nominado a los ‘GenZ Awards’, se coloca un paso por delante. El tiktoker saca a la luz un vídeo de David Vaquero en una fiesta en El Puerto de Santa María, donde se le ve muy cercano a una chica morena. “Parece Coral Gutiérrez…” comenta Vai al ver las imágenes. El de Albacete, en ‘shock’ ante lo que está sucediendo, intenta cambiar de tema lo antes posible. “No se me escapa ni una David”, comenta con humor Anna Gurguí momentos después de haberle preguntado por la influencer.

El plató de ‘En todas las salsas’ vuelve a estar repleto de ‘bombazos’ y todas las noticias del momento sobre los influencers. Con motivo de su nominación a los ‘GenZ Awards’, Javi Hoyos llega al videopodcast para sacar a la luz los cotilleos más intensos que no van a dejar indiferente a nadie, como la confirmación de la relación entre Illo Juan y Lola Índigo. Además, los colaboradores revelan el precio de la lujosa nueva vivienda de Laura Escanes y muestran en primicia la primera foto juntos de María Aguilar y Kylian Mbappé.