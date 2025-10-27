Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 16:36h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha hecho viral al opinar sobre el tiempo que debe pasar para cambiar el cepillo de dientes

Los GenZ Awards ya han celebrado su tercera edición, a la que han acudido todo tipo de rostros conocidos en las redes sociales, como Lucía Sánchez, Laura Escanes, Marta Peñate, Verdeliss, Fabiana Sevillano o Javi de Hoyos. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH DÚO' se ha hecho viral en TikTok por comentar un vídeo en el que sus compañeros de profesión revelan cada cuánto cambian el cepillo de dientes.

En el vídeo, la mayor parte de los creadores de contenido a los que entrevistan, como Ángela Mármolo Fabiana Sevillano, comentan que lo cambian cada semana o cada dos semanas; una información que ha sorprendido mucho a Lucía Sánchez, que ha hecho un vídeo revelando que no se puede creer que sea cierto que lo cambien en tan pocos días, pues ella lo aguanta hasta que su cepillo está ya inservible.

"Necesito que me digáis si yo soy una guarr* o si a los que entrevistaron son unos mentirosos", le ha pedido la ex de Manuel González a sus seguidores, a los que les ha contado que ella lo cambia cuando el cepillo ya no da más de sí: "Y a lo mejor han pasado tres meses o cuatro... ¿De verdad hay que cambiar el cepillo una vez a la semana? ¿Un sueldo al mes en cepillos de dientes? No lo entiendo".

La influencer ha explicado que el de Mía, su hija en común con Isaac Torres, sí que lo cambia más a menudo, pero que no llega a cambiarlos nunca cada quince días. "¿Me podéis decir si esas personas han mentido o si yo soy una guarr*, ¿por favor? Necesito que me digáis la verdad: ¿cambiáis el cepillo de dientes cada semana? Yo creo que es mentira y es una manera de decir 'es que soy mega pulcra'. ¡Una vez a la semana cambio yo las sábanas!", ha añadido la gaditana, que se ha hecho viral con su vídeo.

En tan solo tres días acumula más de 400.000 visualizaciones y supera los mil comentarios, donde se puede leer que le dan la razón a ella: el cepillo de dientes se cambia cada tres meses. "Cada semana no se lo creen ni ellos", "¿Una vez a la semana? No se lo creen ni ellos. Yo lo cambio cuando los pelillos están espatarraos", "Son unos mentirosillos", "Veo innecesario comprar todas las semanas un cepillo de dientes", son algunos de los comentarios que se pueden leer, en los que se le da la razón a Lucía Sánchez.