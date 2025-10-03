Lorena Romera 03 OCT 2025 - 15:13h.

La exparticipante de 'LIDLT' responde contundente a las acusaciones de la novia de Lobo sobre Mía

Lucía Sánchez ha estallado tras las palabras de la novia de Isaac Torres sobre la custodia de la hija que ellos tienen en común. Aunque la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha ha intentado enterrar el hacha de guerra en varias ocasiones con la pareja de Lobo, el hecho de que Mía, la menor de cinco años, siempre salga a relucir, la está obligando a tomar medidas legales.

La ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' no se ha quedado callada después de ver como la novia del padre de su hija se ha pronunciado sobre la custodia de su hija. Lo ha hecho, claro, para sacar la cara por el catalán, que no ha roto su silencio mientras ellas se han enzarzado en este conflicto público, que no es el primero que protagonizan.

La que ha abierto la veda, como decimos, ha sido Dana García, que ha compartido a través de sus stories de Instagram la respuesta que le daba a una seguidora tras recibir un mensaje sobre la paternidad del que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones'. "El Lobo siempre será el malo si solo escuchamos a Caperucita", escribe la joven en este mensaje que ha filtrado para que solo se pueda leer parte de su contenido.

"Si no nos pronunciamos es por respeto a (...) La gente mala se destruye sola y eso el tiempo lo dirá (...) Está en manos de abogados y a veces hacer menos ruido hace que las cosas salgan mejor", se lee en lo que Dana ha dejado sin pixelar. Tras esto, la pareja de Isaac Torres ha continuado dando explicaciones a través de su canal de difusión de Instagram.

"Nunca me pronuncio en nada", comienza asegurando. Pero Dana García considera que "muchas veces el que calla no es el que otorga, si no el que no tiene ganas de discutir con gilip*llas". Unas palabras que estaba segura que no iban a tardar en llegarle a Lucía Sánchez, a quien ha acusado de estar pendiente de sus publicaciones en redes sociales. "Lo leerá más rápido por aquí que por stories", apuntaba.

Y cierto o no, el caso es que Lucía Sánchez ha respondido de manera contundente, señalando que la custodia de su hija está en manos de la justicia y que, precisamente en ese sentido, está muy tranquila. No tanto en el que respecta a este conflicto mediático, al que ha decidido hacer frente de manera directa:

"Está claro que cada uno se destruye solo y eso está pasando... pero ante la ley", comienza expresando la que fuera protagonista de 'La isla de las tentaciones', que alega que ella está "demostrando la verdad", mirando siempre "por los intereses de su hija". En este sentido, la influencer considera que "quien no conoce ese sentimiento, no tiene ni idea de qué habla" o, en su defecto, "habla en base a la mentira que vive".

Pero Lucía Sánchez, a pesar de estar viviendo "ciertas cosas por las que ojalá nadie tuviera que pasar", se consuela con el hecho de que todo se está "demostrando por la ley". Y advierte: "Quien se pase conmigo o con mi hija, será denunciado". Y es que la creadora de contenido está cansada de "amenazas como las que ya ha recibido públicamente".

Tras esto, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' -cuya nueva edición está a la vuelta de la esquina- ha dado pistas de por qué Isaac Torres y Dana García podrían estar dando estos movimientos: "Uno empieza a brotar cuando la ley te dice que tienes que cumplir con ciertas cosas obligatoriamente. De mí se han reído mucho, pero yo me encargo que de mi hija no se ría nadie".