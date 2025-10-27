La hija de Arancha de Benito y Guti confiesa que ha dejado las redes sociales por motivos de salud mental y habla de su actual relación con el exfutbolista

Zayra Gutiérrez, hija de Arancha de Benito y del exjugador del Real Madrid Guti, se sentó en el plató de ‘El tiempo justo’ para ofrecer una de sus entrevistas más sinceras. La joven, de 24 años, habló sin filtros sobre su decisión de abandonar las redes sociales, donde asegura haber vivido una auténtica pesadilla a causa del acoso y los mensajes de odio que recibía.

“Hace dos semanas que las dejé, y han sido las mejores semanas que he tenido en mucho tiempo”, confesó Zayra, que explicó haber llegado a sufrir ansiedad y ataques de pánico por los comentarios y amenazas que recibía a diario.

“Me han deseado la muerte a mí, a mi hijo y a mis hermanos. Estoy en terapia y el psicólogo me recomendó desconectar, y ha sido lo mejor que he hecho”, reconoció.

“Ser hija de… hace que sea más fácil criticar”

La hija del exfutbolista explicó que apenas publicaba contenido polémico, pero que el simple hecho de ser conocida le convertía en un blanco fácil: “Solo subía fotos con mi hijo o vídeos míos, pero ser hija de alguien famoso hace que sea más fácil criticar”.

Zayra insistió en que no vive de las redes sociales, sino que trabaja como encargada en un centro de estética, donde intenta centrarse en su desarrollo profesional. “No quiero darle a la gente el privilegio de criticarme más”, aseguró.

La relación actual con su padre, Guti

Durante la entrevista, Zayra también habló de su relación con su padre, Guti, con quien mantiene un vínculo cercano. “No he tenido que perdonar nada, mi relación con él es excelente. Siempre ha estado ahí, aunque por trabajo no pudiera estar tan presente”, dijo.

La joven explicó que la llegada de su hijo le ha hecho madurar y entender mejor a sus padres: “Ser madre me ha cambiado por completo. Ahora entiendo muchas cosas que antes no comprendía”.

Sobre el papel de su padre como abuelo, añadió divertida: “Mi hijo le llama ‘abuelo José’. Es un abuelo consentidor, más de jugar que de cambiar pañales”.

Con un tono calmado y maduro, Zayra cerró la entrevista asegurando que seguirá alejada de las redes hasta sentirse preparada para volver: “No quiero vivir pendiente del móvil, ahora quiero vivir la vida real".