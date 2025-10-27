El periodista Antonio Rossi destapa las primeras palabras de la expareja del futbolista tras el robo

Exclusiva | El autor confeso del robo de relojes a Iker Casillas desvela su plan secreto para ejecutar el hurto: "Desmonté uno viendo vídeos"

Compartir







Sara Carbonero ya ha reaccionado públicamente ante el inesperado robo de relojes -valorados en 50.000 euros- en casa de su expareja, el exfutbolista Iker Casillas. Lo ha hecho a través del periodista Antonio Rossi para 'El tiempo justo', como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El 'shock' de Sara Carbonero

"He hablado con Sara. Me ha atendido escuetamente, pero muy amablemente. El titular podría ser nunca te lo esperas, porque es alguien de tu confianza que lleva contigo toda la vida. Y están sobrecogidos, sorprendida", señala Rossi.

El motivo del 'shock' en Sara Carboneo viene porque la empleada del hogar, que está implicada en el hurto -junto a su pareja, que ha confesado su responsabilidad en el robo-, tenía una muy buena relación con ella. También con Casillas, ya que fue la misma trabajadora que se ocupó de las tareas de la casa cuando ambos eran pareja, pero además lo ha sido una vez una y otro se separaron.

"No te espera que te ocurra esto por la persona a la que se le ha señalado y a la que han pillado que es alguien de su absoluta confianza y te quedas sorprendido", dice Antonio Rossi según le ha explicado Carbonero. Ante todo, la periodista no ha querido dar más detalles. Permíteme que por las circunstancias del asunto no ahonde porque lo lleva Iker", le ha trasladado al colaborador del programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

En 'El tiempo justo' hemos podido hablar en exclusiva además con el autor confeso del robo de relojes en casa de Iker Casillas. La pareja de la empleada del hogar, el ladrón, también trabajaba en la vivienda. Era técnico de mantenimiento, aunque según él realizaba más labores. El hombre explica que desmontó uno de los relojes gracias a "vídeos de YouTube".