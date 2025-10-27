El exguardameta reacciona indignado al testimonio del hombre que confesó haberle sustraído varios relojes de lujo en su vivienda

Exclusiva | Presunta ladrona de la casa de Iker Casillas: "Estoy regular y nerviosa"

Compartir







El programa ‘El tiempo justo’ conseguía este viernes uno de los testimonios más buscados de los últimos días: el del ladrón del robo en la finca de Iker Casillas. que confesaba los hechos sorprendentemente.

El exjugador del Real Madrid y de la Selección Española había permanecido en silencio desde que saltara la noticia de la detención de su empleada del hogar y su pareja sentimental, acusados de haberle sustraído varios relojes de alta gama.

En una intervención exclusiva, el autor confeso del robo relató con todo detalle cómo se produjeron los hechos, asegurando que solo se llevó dos relojes, y no cinco, como sostiene la denuncia del exportero. “Fue un error, no hubo mala intención”, llegó a decir en su conversación con el programa. Según explicó, su pareja, la trabajadora doméstica de Casillas, habría tenido acceso a las piezas, y él se habría limitado a “hacer un cambio sin pensar que Iker se daría cuenta”.

Las palabras de Iker Casillas

Este lunes y tras la emisión de este testimonio, ‘El tiempo justo’ consiguió contactar con Iker Casillas, que respondió con contundencia y sin filtros. “Pero si ya lo ha contado el ladrón… hay que ser mongolo, país de pandereta”, declaró el exfutbolista, visiblemente irritado por la situación.

Casillas aseguró que detectó el cambiazo de inmediato y denunció los hechos ante las autoridades. “¿Cómo iba a pensar ella que no me iba a dar cuenta de que esos relojes no eran los míos?”, comentó, añadiendo que se siente “traicionado, pero no dolido”.

“Lo dejo todo en manos de la justicia”

El exguardameta explicó que ha puesto el caso en manos de sus abogados y que confía plenamente en que se esclarezca lo ocurrido. “Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo”, afirmó tajante.

Casillas insistió en que faltan tres relojes, y que “no se los ha llevado el Espíritu Santo”. Además, confirmó que la empleada del hogar “no volverá a trabajar” en su vivienda.