Benja Serra lanza un importante consejo a la generación Z

Benja Serra llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para comentar todos los cotilleos de la alfombra roja de los ‘Gen Z’. El influencer dedicado al humor habla junto al resto de colaboradores sobre las declaraciones de los influencer en la gala de premios. Además, al igual que Javi Hoyos en el último programa , lanza un importante consejo a la generación Z.

El influencer reúne cientos de miles de seguidores en sus redes sociales gracias a sus entretenidos videos. El año pasado fue nominado a la categoría ‘humor’ de los ‘Gen Z’ y este año los comenta desde el plató de ‘En todas las salsas’. Sofía Surferss al coincidiendo en un evento con Fabiana Sevillano, Laura Escanes hablando de su boda con Joan Verdú, las palabras de María Aguilar tras salir a la luz su relación con Kylian Mbappé… Todo esto y mucho más se muestra en video en el videopodcast.

Sin embargo, Benja no solo ha acudido a ‘En todas las salsas’ para comentar los premios, también lo hace para transmitir un bonito mensaje a la generación Z. “Que os lo paseis muy bien”, comienza diciendo bajo la atenta mirada de los colaboradores. “Respeten siempre a los demás”, le dice a sus seguidores. La mayoría de sus fans pertenecen a esta generación y Benja no puede evitarle darles algún que otro consejo de vida

Jhon Kha, también presente en plató junto a Benja Serra, fue el encargado de sacarle todos los cotilleos a los influencers que asistieron a la alfombra roja de los ‘Gen Z’. Con su buen rollo y carisma, el periodista logró que muchos de los creadores de contenido se abrieran con él y contestaran a sus preguntas. Como Laura Escanes que habla abiertamente de sus planes de boda con Joan Verdú o Bonbon Reich que desvela cómo se siente al estar siempre metida en polémicas.

Este programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado de entrevistas y salseos pero no solo por parte de los ‘Gen Z’ sino también por las invitadas. Fani Carbajo y Amor Romeira llegan al videopodcast con la intención de dejar a todos los espectadores con la boca abierta. Las colaboradores de televisión destapan su conversación con Gabriella Hahlingag sobre su ruptura con Manuel González y hablan de la relación de Claudia Martínez y Noemi Asensi ¡Escucha todas sus declaraciones haciendo click en el video!