Amor Romeira cuenta la verdad detrás de la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

Natalia Sette 28 OCT 2025 - 18:12h.

Amor Romeira cuenta lo que ha descubierto sobre la relación de María y Mbappé y deja a los presentes en shock

Alba Rodríguez reacciona a la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

Compartir







Amor Romeira aterriza en ‘En todas las salsas’ cargada de información que dejará a los espectadores con la boca abierta. Tras conocerse la supuesta relación de María Aguilar y Mbappé, han sido muchos los que han comentado al respecto y Amor no iba a ser menos. La colaboradora de televisión cuenta ahora toda la verdad detrás de la relación del famoso futbolista y la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Ya David Vaquero reaccionaba hace unos días a la relación especial entre el famoso futbolista y su exnovia. Ahora ha llegado el turno de Amor, que no solo da su opinión al respecto sino que desvela el motivo por el que se filtró toda esta información. Todo el mundo sabe que Amor Romeira se entera de todo, o bien porque le llega, o bien porque hace las preguntas adecuadas. Transparente como siempre, la canaria cuenta sin pelos en la lengua la información que le ha llegado sobre María y Mbappé.

Hasta ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no se había pronunciado sobre el tema que lleva acaparando titulares tantos días. A pesar de ser la protagonista, ha decidido mantener un perfil bajo y no hablar sobre su situación sentimental actual. Cuando Amor descubrió todo lo que hay detrás de su relación con el famoso futbolista, no dudó en ponerse en contacto con María para llegar al fondo del asunto. “He hablado con María”, anuncia la colaboradora.

Programa completo: María Aguilar habla en los ‘GenZ’ sobre su relación con el futbolista

PUEDE INTERESARTE María Aguilar desvela el motivo real por el que se sometió a una liposucción

Tras días callada, María Aguilar ha tenido que enfrentarse a la alfombra roja de los premios ‘GenZ’. La influencer sabía de antemano cuál iba a ser la pregunta más hecha y es que sus seguidores se morían de ganas por escuchar su verdad. En el plató de ‘En todas las salsas’ enseñan las declaraciones que hizo la malagueña a Jhon Kha. “Estoy viviendo mi vida, disfrutando”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Con una amplia sonrisa en la cara, la influencer se muestra tranquila y responde a todas las preguntas. “Me lo merezco después de tres años de relación”, reconoce María.

Amor Romeira llega al plató de ‘En todas las salsas’ cargada de salseos. La colaboradora de televisión no solo habla sobre la supuesta relación de María y Mbappé y desvela cómo se filtró toda esta información y su conversación con ella, sino que también confiesa el motivo de divorcio entre Alberto Santana y Yuralkys Calero y critica la relación de Claudia Martínez y Naomi Asensi ¡No te pierdas nada dándole al play!