Días después de dar a luz a su primer hijo con Dani Alves y tras publicar su primer comunicado tras el nacimiento del bebé, Joana Sanz ha vuelto a recurrir a las redes sociales. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la modelo canaria ha hablado con total sinceridad sobre cómo se encuentra tras el parto.

La tinerfeña, que ha sido siempre muy reservada con su vida privada, ha sorprendido a sus seguidores al aseverar: "Bendita genética Sanz", dejando entrever que, a pesar de los signos de cansancio y los estragos físicos, está agradecida de cómo se está recuperando.

Asimismo, ha desvelado los cambios que está experimentando su cuerpo. "Caída del pelo heavy, olor a leche cortada, calzones mejor que bragas", ha señalado, normalizando un síntoma muy común entre las mujeres tras dar a luz.

Este mensaje llega apenas dos días después de sus primeras palabras tras el nacimiento de su primogénito, fruto de su relación con el exfutbolista brasileño.

El comunicado de Joana Sanz

Junto a una imagen en blanco y negro en la que se observa un ramo de flores y una esclava de oro para el bebé en la que aparece la fecha de su nacimiento -el 1 de octubre- Joana publicaba el siguiente texto.

"Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto. Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea. Gracias a los que nos quieren", manifestaba.

Los problemas para ser madre y su situación de pareja

Desde hace tiempo, Sanz ha estado compartiendo con sus seguidores las dificultades que había vivido para quedarse embarazada.

Ha afirmado en varias ocasiones que se ha sometido a tratamientos de fertilidad, que ha sufrido tres abortos espontáneos, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis que hizo el camino aún más difícil. De ahí que la bienvenida del recién nacido tenga un valor especial.

El nacimiento de su hijo también marca un nuevo capítulo en la compleja historia de amor entre Joana Sanz y Dani Alves. Su relación ha atravesado todo tipo de tormentas mediáticas, especialmente tras el proceso judicial que llevó al futbolista a prisión durante unos meses y su posterior absolución tras ser acusado de agresión sexual.

Durante ese tiempo, Joana expresó públicamente su deseo de separarse, aunque nunca llegó a hacerse oficial.

Por su parte, el brasileño ya tiene otros dos hijos, fruto de su primer matrimonio con Dinorah Santana en 2008. La primera en nacer fue Victoria Alves y, después, Dani Alves Jr. Ahora, junto a Joana, se convierte en padre por tercera vez.