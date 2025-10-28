Exclusiva | Laura Escanes nos habla de sus planes de boda con Joan Verdú

Natalia Sette 28 OCT 2025 - 19:52h.

Laura Escanes desvela si se plantea casarse con Joan Verdú más pronto que tarde

El entorno de María Pombo opina de su desencuentro con Laura Escanes

La tercera edición de los ‘GenZ Awards’ se ha celebrado hace tan solo unos días y su alfombra roja ha estado cargada de salseos. Jhon Kha ha sido el encargado de entrevistar a todos los influencers que asistieron a la gala, entre ellos, Laura Escanes. Además de ser una perfecta maestra de ceremonias , la influencer se muestra cercana y habla en exclusiva de sus planes de boda con Joan Verdú.

Siendo la presentadora de la ceremonia, la influencer ha querido disfrutar de la alfombra roja antes de darlo todo encima del escenario. Con los nervios a flor de piel, la exmujer de Risto Mejide se abre con los colaboradores de ‘En todas las salsas’ y habla sobre temas importantes en su vida actualmente. “Estoy muy bien”, comienza diciendo. Laura comenta entusiasmada su ilusión por la compra de su casa en Menorca y por lo bien que le está yendo a nivel profesional.

Pedro Jota, que la entrevista junto a Jhon Kha, aprovecha el rato con Laura para hablar de su relación con Joan Verdú. “Él es maravilloso”, admite con una sonrisa de oreja a oreja. La influencer se encuentra en una etapa muy estable con su chico y es por ello que los colaboradores le preguntan por planes de boda. “Sería muy diferente seguro”, admite Laura refiriéndose a su boda con Risto Mejide. La creadora de contenido aclara si quiere casarse con el deportista pronto o por el contrario prefiere ir despacio ¡No te lo pierdas!

Programa completo: Laura Escanes se pronuncia sobre su polémica con María Pombo

María Pombo y Laura Escanes llevan varios días acaparando titulares. Las influencer se han visto envueltas en una polémica que las ha enfrentado. Como no podía ser menos, nuestros colaboradores le han preguntado a la catalana por toda esta situación. “No quiero ningún titular ni polémicas”, dice tajante la influencer cansada de ver su nombre en los medios.

Jhon Kha fue el encargado de sacarle todos los cotilleos a los influencers que asistieron a la alfombra roja de los ‘Gen Z’. Con su buen rollo y carisma, el periodista logró que muchos de los creadores de contenido se abrieran con él y contestaran a sus preguntas. Como Sofía Surferss que le confiesa cómo se siente al compartir alfombra con Fabiana Sevillano o Bonbon Reich que desvela cómo se siente al estar siempre metida en polémicas ¡Todas estas declaraciones y muchas más en el programa completo de ‘En todas las salsas’!