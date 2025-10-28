Silvia Herreros 28 OCT 2025 - 13:10h.

La ganadora de 'GH Dúo' comparte una fotografía inédita del día en el que nació la hija que tiene junto a Isaac Torres

Lucía Sánchez reflexiona sobre el amor y arrepentimiento tras 'LIDLT': "Todo lo que hice me llevó a donde estoy"

Lucía Sánchez ha querido compartir con sus seguidores un momento de máxima privacidad. Tal día como hoy hace tres años, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se convertía en madre de Mía, la niña que naciera fruto de su complicada historia con Isaac Torres, que acabaría marcando y cambiando su vida para siempre. Con motivo del tercer cumpleaños de su hija y del tercer aniversario de su maternidad, la ganadora de 'GH Dúo' ha querido hacer pública una preciosa foto inédita del parto de su hija.

Además de dedicarle unas preciosa palabras a la "reina" de su casa, la gaditana ha querido compartir algunos de los recuerdos más bonitos que tiene junto a su hija. Entre ellos, hay fotografías de su embarazo, de sus primeros días juntas en el mundo o de sus viajes. En el post que ha compartido en redes junto al tema Superhéroes de Beret y Mr. Rain, se puede ver lo mucho que ha crecido Mía en este tiempo.

Pero sin duda, la fotografías más llamativa que Lucía Sánchez ha compartido con motivo del tercer cumpleaños de Mía ha sido la de su parto. Desde el paritorio y después de haber sacado ella misma a su hija con sus propias manos. En la imagen, nunca vista hasta ahora, se puede ver a la mamá primeriza instantes después de dar a luz a su primogénita.

"El justo momento que me la puse encimita. La saqué yo, y yo misma me la coloqué encima", recuerda con nostalgia y emoción la influencer mientras reconoce estar 'viniéndose arriba' haciendo pública esta "fotos" como esta "que nunca he compartido".

Su parto no fue fácil. De hecho, tal y como ella misma contaría más tarde a través de su canal de mtmad, una complicación durante el alumbramiento hizo que perdiera mucha sangre, sufriese convulsiones y fiebres muy altas.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. En aquel momento, Lucía no imaginaba todo lo que acabaría sufriendo y luchando por su hija en común con Lobo, a la que está criando en solitario. "Sobran las palabras, juntas somos invencibles, reviví gracias a ti y vivo porque tú me sostienes. Lo más importante para mí hasta el último día de mi vida", ha escrito la orgullosa mamá a través de sus redes tras recordar el parto de su hija; un día que fue muy duro para ella, pero que ha terminado convirtiéndose en uno de los más felices de su vida.