La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre su momento actual y deja claro que su visión del amor ya no es la misma, ya que vive una etapa de madurez y tranquilidad junto a su hija, Mía, ¡dale play!

Lucía Sánchez acudió a los GenZ Awards 2025, la gala que reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la televisión y las redes. Allí, la gaditana habló con Telecinco.es sobre su evolución personal, su etapa como madre y su nueva manera de entender el amor.

A sus 30 años, Lucía vive un momento especialmente significativo: su hija, Mía, cumple hoy tres años. Una fecha que llega en plena etapa de estabilidad y madurez para la exconcursante, que se define como madre soltera y asegura estar centrada por completo en el bienestar de su pequeña.

Lucía saltó a la fama en 2020 como una de las protagonistas más recordadas de 'La isla de las tentaciones 3', donde acudió junto a su entonces pareja, Manuel González, para poner a prueba su relación. Su ruptura en televisión se convirtió en uno de los momentos más virales del formato, y desde entonces su vida ha estado marcada por la exposición mediática y el aprendizaje personal.

Lo que pocos esperaban es que, de aquel caos, surgiría una nueva historia de amor: la que mantuvo con Isaac ‘Lobo’ Torres, uno de los solteros del programa. Entre ellos nació una conexión que traspasó la pantalla y que, aunque ha estado llena de altibajos, sigue marcando sus vidas. Su relación ha pasado por fases de amor, rupturas, reconciliaciones y momentos de distancia. Sin embargo, de ese vínculo nació Mía, la hija que ambos comparten y que, tres años después, sigue siendo su mayor punto de unión.

Lucía se define como madre soltera: "Mi prioridad es mi hija"

Hoy, Lucía deja claro que su prioridad es el bienestar de su hija. Alejada del ruido mediático que marcó sus inicios, se ha centrado en construir una vida más tranquila, estable y enfocada en su familia. En los últimos años ha logrado construir una sólida comunidad de más de 887.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día con un tono más natural y realista, reflejando la transformación que ha vivido desde aquellos años de reality.

Lucía, sobre el amor y los errores del pasado

Durante los GenZ Awards, Telecinco.es quiso conocer cómo ha cambiado su forma de ver el amor y si se arrepiente de algo del pasado. Lucía no esquivó las preguntas y dejó entrever que su visión actual es mucho más madura y consciente.

Aunque no desvelaremos todo lo que dijo —porque sus palabras merecen escucharse en el vídeo—, su respuesta dejó claro que ya no busca amores idealizados ni finales de cuento. Lucía habló desde la experiencia, con la serenidad de quien ha aprendido a quererse y a elegir la calma antes que el drama.

Se pronuncia sobre Manuel y Gabriella

Lucía también fue preguntada por uno de los temas de actualidad: la ruptura de Manuel González y Gabriella. Sin entrar en polémicas ni rencores, la gaditana respondió con educación y firmeza, dejando claro que su historia con Manuel pertenece al pasado. Su reacción, breve pero significativa, demuestra que Lucía ha pasado página y que hoy su vida gira en torno a algo muy distinto: su hija, su tranquilidad y su propio crecimiento personal.

De los focos a la estabilidad

Cinco años después de su salto a la fama, Lucía Sánchez ha encontrado el equilibrio que tanto buscaba: quiere disfrutar de su presente y celebrar los pequeños logros, como el cumpleaños de su hija Mía, que hoy sopla tres velas rodeada del cariño de su madre. Dale play y descubre cómo responde Lucía Sánchez en los GenZ Awards. Su reflexión sobre el amor y el paso del tiempo muestra una versión completamente nueva de la gaditana más famosa de 'La isla de las tentaciones'.