Lorena Romera 02 OCT 2025 - 18:06h.

La exparticipante de 'LIDLT' reconoce que "todas tenemos a un Isaac Torres en nuestra vida" y abre un debate

Lucía Sánchez ha lanzado una significativa reflexión sobre el amor. Lo ha hecho utilizando la música. Concretamente, Ella era yo, de Mafalda Cardenal, una artista con la que se identifica y que considera que "solo dice verdades". La que fuera ganadora de 'GH DÚO' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha cantado una e sus canciones y ha abierto un debate, en el que confirmado que "todas tenemos un Isaac Torres en nuestra vida".

La joven de Cádiz ha utilizado su plataforma de TikTok para compartir la que es una de sus canciones favoritas en este momento. "¿Esta mujer solo canta verdades?", se pregunta la que fuera pareja de Manuel González, con quien terminó su relación en 'La isla de las tentaciones' tras una hoguera de confrontación que todavía es recordada por muchos.

Durante su participación conoció a Isaac Torres, con quien entabló una bonita amistad que después se convirtió en algo más. Él mantenía una relación con Marina García, pero su noviazgo terminó saltando por los aires por ese 'algo más' con la gaditana. Lucía Sánchez y Lobo terminaron oficializando lo suyo y teniendo una hija; Mía, que este mes de octubre cumple cinco años.

Ahora, la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' ha reflexionado sobre el amor gracias a Ella era yo, la canción de Mafalda Cardenal, que le ha hecho replantearse su vida sentimental. "Quiero volver para hacerte lo mismo que a mí, para ver si así entiendes lo que es no dormir. Quiero verte y tenerte de frente, y gritarte, que nunca me lo merecí", dice este single que la de Cádiz interpreta en este TikTok que acumula cientos de reacciones y que ha generado un gran debate.

"Quiero verte y gritarte que nunca me lo merecí"

Y es que han sido muchos los que han creído que se refería a Lobo, padre de su hija, al lanzar esta indirecta. Tal ha sido el revuelo, que la que fuera participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado que no, que ha tenido muchas relaciones y que este mensaje no tiene un remitente concreto. Eso sí, la ganadora de 'GH DÚO' sí que ha reconocido que "todas tenemos un Isaac Torres en nuestra vida", haciendo referencia a un mensaje que le dejaba una seguidora en el vídeo.

"Lo sé, todas lo tenemos", reconocía la influencer, reflexionando sobre aquella etapa de su vida. "Pero ya no tengo ninguna llama con esa persona. Si supierais, sabríais que jamás le dedicaría ni un segundo de mi tiempo. La canción me parece preciosa. Además, he tenido más historias después, que, por desgracia, hoy en día es muy difícil mantener... así que no es por eso", ha aclarado la madre de Mía.

Con esta respuesta, Lucía Sánchez reconoce que la etapa de Isaac Torres fue muy dolorosa y que, aunque cree que todas hemos tenido a una persona como él -o una relación como la suya- en nuestra vida, esta canción cargada de indirectas y reproches no iba por él y que su intención no era generar ningún cisma con el padre de su hija.