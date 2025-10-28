Ana Carrillo 28 OCT 2025 - 15:11h.

La actriz de 'Cuerpos Locos' se ha sincerado acerca de su situación económica y su patrimonio

Paz Padilla es una de las personas más famosas de este país: ha trabajado como actriz en películas como '¡A todo tren! Destino Asturias' y series de televisión tan exitosas como 'La que se avecina', ha sido humorista, ha ejercido como presentadora, ha triunfado con su gira de teatro 'El humor de mi vida', basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido. Es por eso que confiesa que ha ganado mucho dinero, hasta el punto de que no sabe cuánto tiene exactamente.

Así lo ha revelado en una entrevista que ha concedido a 'El Español', en la que subraya que su patrimonio procede de su trabajo: "No sé el dinero que tengo, entre lo que hay en el banco, en ladrillos, en negocios… Pero es que he sido muy trabajadora y buscavidas". La actriz de 'Cuerpos Locos', que cumplió 56 años en septiembre, ha recordado una frase de Felipe González, la de "parado no", para recordar que nunca ha estado desempleada y que eso le ha permitido generar cuantiosos ingresos.

"Me encanta trabajar en mi bar, en mis tiendas, en la fábrica... Yo lo que sea pero parada, no", ha comentado la gaditana, que presume de trabajadora, pero también de ahorradora: "Llevo 30 años en esta profesión y no he estado ni un mes sin trabajar. Cuando no hago teatro, doy conferencias; cuando no hago eso, hago pódcast o televisión. Ya no tengo miedo a quedarme sin trabajo. Además, yo soy muy hormiguita, tengo un buen colchón y eso me ayuda a tener estabilidad mental".

La madre de Anna Ferrer Padilla no solo ha trabajado como actriz, creadora de contenido en redes sociales, humorista y presentadora, sino que también se ha lanzado a probar suerte - y con mucho éxito - en el mundo de los negocios porque, además de invertir en ladrillo, ha fundado varios negocios junto a su hija, que tiene 28 años, es influencer y estudió Administración y Dirección de Empresas.

Juntas fundaron una marca de ropa que comenzó con la venta online y que desde este verano cuenta con una tienda física en el centro de Madrid. También trabajan juntas en Papaya Comunicación, que es la agencia de representación de creadores de contenido que fundó la presentadora y que actualmente cuenta entre su cartera de clientes con figuras tan destacadas como Marta Riumbau, Anita Matamoros, Rosanna Zanetti, Miri Pérez-Cabrero (actual finalista de 'Supervivientes All Stars'), Lara Tronti, Hugo Pérez, Loreto Sesma, Sofía Hamela y Víctor Elías.