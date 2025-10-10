Lorena Romera 10 OCT 2025 - 14:22h.

La actriz no puede evitar las lágrimas al hablar del compromiso de su hija y ver en ella un reflejo de la historia con su marido

Así ha anunciado Anna Ferrer Padilla su boda con Mario Cristóbal

Compartir







Paz Padilla ha roto a llorar al hablar de la boda de su hija, Anna Ferrer Padilla, que se ha comprometido con su novio, Mario Cristóbal, al que conoce desde los doce años, pero cuya relación no comenzó hasta hace aproximadamente tres años.

A través de su perfil de Instagram, la actriz y humorista ha compartido un vídeo en el que no ha podido evitar romperse. "Quiero compartir con vosotros cómo me siento", ha comenzado expresando la también presentadora. Después de mucho tiempo conteniéndose, ya que su hija lleva guardando el secreto de su compromiso un mes, la empresaria ha podido gritar a los cuatro vientos que su hija "por fin se casa".

PUEDE INTERESARTE Exclusiva| Las contradicciones de Paz Padilla con la raspa de su marca

"Ay... tengo una emoción en el corazón. Desde entonces estoy: 'por favor'. Pero ella me decía: 'mamá, no lo digas, estate calladita hasta que se lo diga a todo el mundo y lo cuente yo'. O sea que por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público y ya puedo gritar al viento: ¡Viva la novia!", ha celebrado quien da vida a la Chusa en La que se avecina.

PUEDE INTERESARTE La hija de Paz Padilla se pronuncia sobre la polémica con su marca

Y es que Paz Padilla no ha podido contener la emoción porque les ve "muy felices" y a su hija "muy serena, tranquila, muy luminosa". Además, para Mario Cristóbal solo tiene palabras bonitas. "La quiere tanto, la ama y la respeta. Siente admiración y ternura. Yo a él lo considero como a uno de la familia, como a un hijo. Es muy noble, es muy buen tío", señala ilusionada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero el momento en el que no ha podido contener las lágrimas ha sido cuando ha hablado del amor que los une, de la familia que van a formar y de cómo ve en ellos un reflejo de lo que ella tenía con su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció hace cinco años. "Sé que van a ser una pareja muy bonita y que van a formar una familia, si todo va bien, preciosa", ha subrayado.

"Van a formar una familia preciosa"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Veo en ellos muchas cosas que he vivido yo porque yo he vivido el amor auténtico, el profundo y el eterno... yo lo miro y me emociono. Y digo... Jo, ver a tu hija así es muy bonito. Y luego cómo él la mira y cómo la quiere", ha dicho, hecha un mar de lágrimas e intentando que la voz no se le quiebre del todo.

Además, Paz Padilla ya solo imagina ese momento en el que vea a su hija "vestida de blanco, tan guapa". "Sé que es una tontería, pero me hace muy feliz. Y si hoy estoy llorando, no sé lo que voy a llorar el día de la boda. La vida, como decía mi madre, es como una marea. A veces te trae cosas buenas, como una lubina, y otras... un chapapote. Y esta es una cosa muy bonita y hay que aprovecharla", ha reflexionado intentando recomponerse.