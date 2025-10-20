Rocío Molina 20 OCT 2025 - 18:30h.

La presentadora reflexiona sobre el duelo y comparte una carta para rendir homenaje a su hermano Luis, fallecido repentinamente hace un año

Paz Padilla rompe a llorar por la boda de su hija, Anna Ferrer: "Quiero compartir cómo me siento"

Paz Padilla sufrió hace un año un golpe muy duro e inesperado en su vida. La presentadora perdía a su hermano Luis, "el trompeta", como cariñosamente le llamaban, al que estaba muy unida y con el que era habitual verle haciendo vídeos en sus redes sociales. Su repentina muerte a los 57 años le dejó totalmente destrozada y ahora que se cumple un año de esa fatídica fecha, la madre de Anna Ferrer le ha querido dedicar una emotiva carta en público para demostrar su amor infinito.

"Hoy hace un año que te fuiste... O eso dice el calendario porque en mí sigues tan vivo como siempre. Parece mentira que haya pasado un año", ha comenzado expresando en su cuenta oficial de Instagram, donde Paz Padilla ha compartido un vídeo con una recopilación de muchos momentos junto a su hermano menor.

En todo este tiempo la escritora y cómica ha aprendido a soportar ese gran vacío, a vivir de los recuerdos y a crear nuevos con otras vivencias. La inauguración este verano de 'El Trompeta' el chiringuito en Zahara de los Atunes para rendirle homenaje o el reciente anuncio de la boda de su hija Anna Ferrer, le han llenado de ilusión, pero todavía Paz Padilla no encaja la bofetada cruel del destino que recibió hace un año.

"Dicen que el tiempo cura, pero el tiempo no sabe lo que es perder a un hermano. Hay días en los que todavía te busco, en el aire, en el mar, en las risas que se escapan sin querer y juro que a veces te siento tan cerca, que casi puedo oírte decir mi nombre como antes", escribe dejando claro lo duro que está siendo para ella el duelo y en mostrar sin miedo esta historia cruda de amor incondicional y de pérdida.

Las palabras y el vídeo de Paz Padilla han llegado al alma de muchos usuarios y rostros famosos que han querido apoyarla en una fecha tan difícil para ella. Desde Elsa Anka a Anabel Pantoja y otros tantos usuarios no han dudado en mandarle ánimos a través de sus comentarios a esa emotiva y dura carta.

Siguiendo sus creencias y la serenidad con la que Paz Padilla afronta la muerte tras vivir de cerca la pérdida más dura de todas con la que sufrió al tener que decir adiós a su marido, la presentadora ha terminado su carta manteniendo que su hermano está con ella. Que no se ha ido.

"Yo sé que no te has ido. Sé que sigues aquí, en otra forma, más libre, más ligera. Sé que me acompañas cuando el mundo llueve, como cuando éramos niños y nos daba igual empaparnos, porque juntos nada podía dañarnos. Seguimos unidos", ha expresado mostrando su amor y dolor en público un año después de su muerte.