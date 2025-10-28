Carlos Otero 28 OCT 2025 - 19:30h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' y su novia se conocieron en 2024 pero no empezaron a salir hasta nueve meses después

La novia de Rubén Torres aplaude su discurso contra Miri Pérez-Cabrero por salvar a Tony Spina y no a él en 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes: All Stars' es ya el cuarto reality en el que participa Rubén Torres, pero el primero en el que lo hace con una novia oficial. El barcelonés aterrizó en los Cayos Cochinos proclamando a los cuatro vientos lo profundamente enamorado que está de Laura Cantizano, una relación que, sin embargo, ha estado marcada por las interrupciones. A partir de sus propias declaraciones y las de ella, hemos reconstruido la cronología de una historia de amor que ha tenido más pausas que continuidad.

Enero de 2024: Primeros flirteos

Los caminos del tatuador y su actual pareja se cruzaron por primera vez en enero de 2024. Lo sabemos gracias a una confesión de Laura: "Dos meses antes de irse él a 'Supervivientes' y yo a vivir a Tailandia, nos habíamos liado". Como él partió hacia Honduras en marzo, basta con retroceder dos meses para situar ese primer encuentro en enero. Fue un inicio sin etiquetas, pero con la chispa suficiente como para dejar huella.

Julio–Agosto de 2024: La era 'inter-realities’'

La participación de Torres en ‘Supervivientes’ fue intensa y exitosa: tras 104 días de supervivencia extrema, regresó a España a finales de junio con la medalla de plata, tras un ajustado duelo con Pedro García Aguado. A su vuelta a Barcelona, retomó el contacto con Laura. "Cuando él salió de 'Supervivientes', yo estaba haciendo mi vida. Por lo tanto, no pude, no quise, no lo que sea, llamarle novio nada más salir. Lo iba viendo, pero no era mi pareja", explicó ella. Aun así, hubo encuentros, aunque sin compromiso claro.

Septiembre de 2024: Tentaciones en el Caribe

Apenas unas semanas después, Torres puso rumbo a República Dominicana como soltero VIP en la octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. Allí protagonizó una intensa historia con Bayán Al Masri. "Le ofrecieron ir a 'La Isla' y como yo no le daba ninguna seguridad en ese momento, fue", relató Laura. La relación entre ellos parecía haberse enfriado, y él no dudó en explorar nuevas posibilidades. Sin embargo son muchos los que aseguran que él entró al programa de Sandra Barneda con pareja.

Octubre de 2024: La resaca de la isla

Torres y Bayán abandonaron el reality como pareja, decididos a apostar por su conexión. Sin embargo, la historia fue efímera. Nada más regresar a España, él marcó distancias con la ex de Eros Vidal. Según contó ella, el tatuador le pidió tiempo porque había iniciado una relación con otra persona. Esa “otra” era, por supuesto, Laura.

Noviembre de 2024: El noviazgo oficial

Laura recuerda que, tras el regreso de Torres de República Dominicana, él le contó todo lo ocurrido. "Yo cada vez tenía más claro que quería estar con él, y al mes o así comenzamos, y hasta el día de hoy", confesó. Si tomamos sus palabras al pie de la letra, el inicio oficial de su relación se sitúa en noviembre de 2024. Desde entonces, han compartido un año de relación con altibajos, pero también con muchos momentos felices. Sus espacios de social media son una fuente fidedigna de esta realidad irrefutable.

Septiembre de 2025: Otra pausa en el camino

Durante casi un año, la pareja vivió una relación estable, con viajes, cenas, entrenamientos y una vida cotidiana compartida que ambos mostraban en redes sociales. Sin embargo, la luna de miel volvió a interrumpirse con la llegada de 'Supervivientes: All Stars'.

Una vez más, la televisión se interpuso en su historia. Ahora, con el reality ya finalizado, queda por ver si podrán retomar su relación justo donde la dejaron… o si esta nueva separación marcará un punto de inflexión definitivo. Sigan pendientes a la web de Telecinco Outdoor, donde les informaremos puntualmente de todo lo que ocurra. ¡Prometido!