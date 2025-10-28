Ana Carrillo 28 OCT 2025 - 18:04h.

Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno son los tres primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars', a los que se sumará un cuarto superviviente: Rubén Torres o Adara Molinero. A la ex de Luitingo la ha salvado la audiencia, pero al novio de Marta Peñate lo convirtió en finalista Miri como líder, que tuvo que escoger a qué compañero salvar de la nominación.

La amiga de Froilán escogió al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' porque aseguró que quería "darle una tregua" después de haber estado nominándole después de varias semanas. A Torres no le ha sentado nada bien que su compañera no le escogiera a él pese a que él le nominó la semana anterior y así se lo ha transmitido en una conversación en la playa.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no entiende por qué su compañera comentó que no podía nominarle el pasado domingo pero sí pudo no salvarle cuatro días después: "Antes de decir: 'Nomino a Torres'; dices: 'Salvo a Tony', y lo haces para quedar bien. El domingo no me puedes nominar pero cuatro días más tarde no me puedes salvar".

"Eso no tiene nada que ver contigo", le ha respondido la íntima de Anita Matamoros, que le ha recordado que ella no le ha nominado nunca directamente. "Eso dices ahora, pero a lo mejor si hubieses tenido la oportunidad...", ha añadido el bombero, que no termina de confiar en las palabras de su compañera.

Laura Cantizano, la novia de Torres, ha compartido este vídeo en sus redes sociales y ha aplaudido el discurso de su pareja, que espera que se salve en la nominación frente a Adara y obtenga la cuarta plaza en la final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.