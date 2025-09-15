Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 09:30h.

Laura Cantizano nos ha aclarado cuándo comenzó su relación con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

El hijo de la novia de Rubén Torres le escribe una carta abierta para apoyarle en 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres ha llegado a los Cayos Cochinos más enamorado que nunca y no para de repetir mensajes de amor para su novia, Laura Cantizano, y también ha demostrado su cariño por el hijo que ella tiene de una relación anterior. En declaraciones exclusivas para OUTDOOR, la catalana nos ha aclarado cuándo empezó su relación sentimental con el concursante de 'Supervivientes All Stars'.

Se especuló mucho con que el bombero no hubiera sido sincero con Bayan Al Masri en 'La isla de las tentaciones', pues a su vuelta a España, pese a que se habían ido juntos de la hoguera final, él le pidió un tiempo y a los pocos días la avisó de que había iniciado una relación con otra persona. Esa chica con la que comenzó a salir entonces es su pareja actual, Laura Cantizano.

Se especuló con la posibilidad de que hubieran iniciado su relación antes de que él se marchase a República Dominicana para participar en el programa presentado por Sandra Barneda, cuya octava edición se grabó en septiembre del año pasado. Laura nos ha aclarado que no es así, sino que su relación comenzó un mes después de que él volviera de la isla caribeña, por lo que su noviazgo comenzó en octubre de 2024.

Aunque sí que nos cuenta que se conocían antes de que él participara en 'Supervivientes 2024', edición que arrancó en marzo de 2024: "Dos meses antes de irse él a 'Supervivientes' y yo a vivir a Tailandia nos habíamos liado. Cuando él salió de 'Supervivientes' yo estaba haciendo mi vida, por lo tanto no pude, no quise, no lo que sea llamarle novio nada más salir, entonces lo iba viendo pero no era mi pareja". Por lo tanto, sus primeros besos se habrían producido en enero del año pasado.

"Le ofrecieron ir a 'La isla de las tentaciones' y como yo no le daba ninguna seguridad en ese momento fue. Él llegó de 'La isla' y me contó qué había pasado. Yo cada vez tenía más claro que quería estar con él y al mes o así comenzamos y hasta día de hoy", nos explica Laura Cantizano, que defiende los inicios de su relación y asegura que nunca los han ocultado: "Es que parece que si no empiezas a la semana diciéndote 'te amo'... Esa es la única verdad y desde que estamos no podemos estar mejor y ser mejor equipo".