La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha solidarizado con el relato de Zayra Gutiérrez tras abandonar sus redes por el acoso de los haters

Alba Díaz Martín habla de sus planes de boda con Marcos Terrones

Alba Díaz ha opinado de lo que le ha pasado a Zayra Gutiérrez. La decisión de alejarse de la exconcursante de 'Supervivientes' y de dejar sus redes, sobrepasada por las críticas y los comentarios de los haters, es algo que la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz 'El Cordobés' también ha sentido en algún momento. El compartir también contenido y subir fotos le ha salido caro a la influencer de 25 años que ha vivido en su propia piel los ataques. De ahí que haya contado su experiencia y le haya dado un consejo a Zayra para poder sobrellevar esta situación.

Los mensajes de odio que ha recibido la hija del exjugador del Real Madrid, Guti y de Arancha de Benito, le han provocado ansiedad y un gran malestar. Tanto es así que esta ha optado por cortar de raíz y abandonar sus redes. "No quiero darle a la gente el privilegio de criticarme más", expresaba contundente y Alba Díaz entiende esa postura porque esa misma sensación la ha sentido, aunque ella no ha cortado de raíz con sus redes.

"Gracias a Dios yo tengo mi escudo porque me he criado con ello, pero... Está claro que el acoso es algo que afecta día a día. Hay gente que se ha llegado a quitar la vida", ha explicado en el evento 'Premios Women of the Year 2025' de la revista Harper's Bazaar acerca del acoso y batalla que hay en las redes. Ella también ha sentido esa herida al sufrir las críticas masivas, aunque ha utilizado otros mecanismos para defenderse. Para cuidar su salud mental, Alba Díaz confiesa que lo que hace es rodearse "de gente que actúa en base a lo que es y que son gente maravillosa".

Ella tiene claro que son tiempos en los que hay que tener cuidado porque el acoso ahora es más complicado al ser virtual y estar amparado en el anonimato, pero hay que alzar la voz y plantarle cara. Pese a que cree que la sociedad está más concienciada sobre este problema, hay mucho por hacer. Y lo primero descubrir a esos perfiles que se esconden para criticar impunemente.

"Yo creo que son personas que están tristes, que están mal y que llegará el día en que se den cuenta, se miran al espejo y digan 'oye, pues quizás no lo estoy haciendo bien y quizás tengo todavía mucho tiempo para cambiar y ser una mejor persona y una mejor versión. El karma existe, que cada uno actúe en base a lo que es", ha expresado invitando a una reflexión a todos los que participan en el juego de las redes y en juzgar a los demás por el mero hecho de ser personajes públicos.